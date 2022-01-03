擬將核能、天然氣列為綠能！歐盟內部戰翻

歐洲聯盟計畫於本月決定，是否將天然氣和核能發電項目，納入歐盟《永續金融分類法》（sustainable financetaxonomy），歸類為「綠色投資」。此舉引發極大爭議，德國、奧地利、盧森堡等國紛紛表示，將核電列入「綠色能源」，絕對是一大錯誤；然而，部分會員國則辯稱，核能及天然氣，對逐步淘汰排放二氧化碳的燃煤發電「至關重要」，應該列為過渡性能源使用。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-03 08:26:41
綜合《路透社》等外媒報導，歐盟執委會有意提出一項草案，內容提到核電廠相關投資案，只要具備安全處置放射性廢料的計畫、資金和場所，避免對環境和水資源造成傷害，並於2045年前取得建造許可證，即可標記為「綠色」投資標的；至於天然氣，碳排放量限制則應設定為遠遠低於燃煤電廠的碳排放量。若能達到指定條件，這2種能源也可為歐盟經濟的去碳化有所貢獻。
德國週日表示，不反對歐盟將天然氣列入綠色投資標的，聲稱這是逐步淘汰核能和燃煤發電的前提下，重要的替代能源。然而，德國並不贊同對核能也採取相同的歸類，身為2011年東日本大地震後，就決定加快退出核電的國家，德國剛在2021年年末又關閉了3個核電站，與德國採相同立場的，還有奧地利和盧森堡。
只不過，歐盟另一重要成員-法國，則力主將核能納入綠色能源，因核能是其主要能源之一；其他仍高度依賴化石燃料發電的東歐和南歐國家，也主張應讓天然氣至少作為1種過渡性能源，儘管過程會產生不少的溫室氣體排放。
這項草案將呈交歐盟會員國和專家小組審核，在1月正式公布前，內容仍可能變動。草案公布後，若獲得多數會員國和歐洲議會批准，將在2023年正式生效，屆時不排除吸引到數十億歐元的私人融資，幫助綠能轉型。