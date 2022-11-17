誰先眨眼誰就輸？這種比賽絕對不能和喵星人玩！

不知道大家有沒有發現貓咪很少眨眼睛？根據研究，人類每2～8秒就會眨一次眼睛，然而貓咪卻可以很久都不眨眼，難道牠們的眼睛不會痠嗎？貓咪眨眼的次數相當少。根據以前一份研究報告指出，貓咪平均18.5秒才會眨一次眼，牠們雖然也會眨眼，但一分鐘才眨三次的頻率算是非常少的。這份研究還指出，貓咪眨眼睛的速度，在動物界中也算是比較慢的。
眨眼的次數會因狀況而異，貓咪在和其他貓咪對峙，或是緊盯獵物時，眨眼的次數就會變少。根據日本獸醫山本伸宗的觀察，在醫院裡的貓咪平均30秒才眨一次眼睛，甚至有貓咪持續5分鐘都不眨眼！他認為應該是因為貓咪處在一個令牠不安的環境之中，高度的緊張所導致。
多虧了第三眼瞼？有一派說法認為貓咪的眨眼次數可以如此少，全都是因為牠們有第三眼瞼的幫忙。第三眼瞼是貓咪眼睛內側的一層白色瞬膜，在貓咪眼睛張開時幾乎看不見。因為有了第三眼瞼，貓咪可以分泌出的眼淚量比人類還多。再加上牠們閉起眼睛時第三眼瞼會整個覆蓋在眼球上，順帶將附著在眼球上的髒汙除去，並且分泌防止水分蒸發的油脂成份，使眼睛不易乾澀。但包括人類在內的靈長類動物，第三眼瞼幾乎都已退化，只剩下眼頭內側粉紅色的半月形部份，可說是完全沒有作用。
視力好的動物愛眨眼？眨眼的原因除了防止眼睛乾燥、清潔角膜之外，還有重新對焦的作用。這也是人類的小寶寶不常眨眼的理由之一，因為他們的視力還不發達，不需要頻繁地對焦。因此有人設假，認為視力越好的動物眨眼次數也越多；而貓咪雖然有著出色的動態視力，但是整體視覺其實是不如人類的。
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