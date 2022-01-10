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據健保署統計約每5人就有1人有過敏問題，過敏雖非重症，卻會嚴重影響日常生活，因無法好好入眠，影響白天作息及生活品質，在學學生無法專心讀書，課業成績每況愈下；工作者無法集中注意力，影響工作效率。
臺北市立聯合醫院和平婦幼院區中醫科主治醫師蔡佩怡表示，因空氣汙染日增，且台灣地處亞熱帶濕熱氣候，是過敏原塵蟎容易滋生的氣候環境，因此門診常見過敏性鼻炎病患，且有日漸增加趨勢。
中醫治療由「肺」著手 依體質加減方藥
蔡佩怡主治醫師說明，從中醫上來說，因肺開竅於鼻，故治療過敏性鼻炎首先由「肺」著手，初起使用祛風解表、疏風宣肺的藥物，如：桂枝湯、葛根湯等，久則向裡影響「脾」，造成脾胃功能受損，再依個人虛實寒熱體質隨證加減方藥，拔除病根。
多方雙管齊下 提升免疫力、防過敏
另外，蔡佩怡主治醫師分享，中醫治療上可選擇夏季「三伏貼」及冬季「三九貼」穴位敷貼，或選用具有減敏、平喘及化痰止咳效果的溫性藥材（如：白芥子、延胡索、細辛），於人體膀胱經及督脈的相關穴位進行敷貼（如：大椎、風門、肺俞），可溫煦陽氣、驅散內伏寒邪、化痰平喘，對於冬季好發的某些常見疾病如：氣喘、過敏性鼻炎、慢性支氣管炎、容易感冒小兒、慢性咳嗽的症狀會有很大的改善，並可提升身體的免疫力，預防及減少感冒及過敏。
資料來源：健康醫療網 中醫治過敏性鼻炎 減敏防復發
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