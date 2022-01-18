迎虎年除舊布新！別忘保險也要斷捨離　專家教你這樣做

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在「避險能力」的保障部分，永達保經提醒應定期檢視醫療、意外等「保障類型」保單的保障與額度，在意外或疾病風險發生時，才能透過保險轉嫁所產生的「醫療費用及財物損失」，彌補虧損、得到照顧。尤其是醫療險的部分，實支實付有沒有、雜費有多少、門診手術賠不賠等等，當醫療保障不足，同樣也需要請專家協助規劃補足。
有關「錢」的保障方面，除了保障類型的醫療給付，是否還能有一筆夠用的資金，提供應急使用？永達保經建議可以「家庭賺錢能力」為主要考慮，包括情況一，當家庭賺錢主力因意外或疾病「不在了」，「需要預備幾年收入」度過難關，作為「壽險保障額度」的目標；情況二，家庭賺錢主力「喪失工作能力」，需要思考「計劃性儲蓄」或是「替代收入的金流」是否能透過保險工具完成？
至於「退休」保障部分，即便工作與生活一路順遂，也將面臨第二人生的退休問題，應思考是否為自己退休後的20年做好準備嗎？你賺的錢有預留30%做為未來退休「沒賺錢時」用嗎？永達保經建議，可從現在開始運用保險工具的機制，以「確定」打敗「不確定」，透過「時間複利」的增值效益，為自己提早準備一筆安穩確定的退休金。
當然，除了人、錢、退休的保障，「資產保全」也很重要，永達保經建議應定期檢視保單關係人的配置，因為保單關係人的配置，攸關錢的流向，更攸關自身的權益。舉例來說，如果你是公司老闆，員工闖禍，跟你有沒有關係？為人父母，未成年子女在外面闖了禍，跟你有沒有關係？過去的保險幾乎都是夫妻對保（互為受益人），但當身分地位不同，這樣的規劃是否會有稅務上的問題？保險機制可以在風險來臨時，護一生周全，定時進行保單關係人檢視非常重要，因為在人生不同的階段中，會有不同的需求，在要保人、被保人、受益人的安排上，也會有不同的想法，適時調整，才能做好資產保全及財富的傳承。
此外，在累積退休金期間或是退休後也可能面臨人生3大風險，即走太早、活太久、要走走不了，因此，在退休規劃中，最重要的是「達成率」，永達保經提醒，此一定要將收入中斷的風險一併考量，善用「豁免保費」的功能，甚至可以做「雙豁免」的規劃，一併規避累積退休金期間因收入中斷，無法準備緊急預備金及家庭生活費的風險。