砸8090萬取得經營權 中信兄弟棒球隊納入中信金管理
原本長期贊助中信兄弟棒球隊的中信金控，今（21）日晚間代子公司中信育樂公司發布重訊公告，為拓展中信育樂在體育文創事業的經營版圖，進一步整合資源並提升於運動文化產業的行銷推廣效率，以新台幣8090萬元收購兄弟育樂公司營業項目，中信兄弟棒球隊也將正式納入中信金旗下管理，預計2月25日完成交割。
記者顏真真/台北報導
2022-01-21 23:33:55
中信金長期支持體育公益，為全台首家投入「五級棒球運動」推廣的企業，金旗下子公司中信銀行在2013年12月與華翼育樂公司簽署冠名贊助契約，以新台幣4億元取得華翼育樂公司子公司兄弟育樂公司旗下的職業棒球隊10年獨家冠名權，該球隊自2014年1月起更名為「中信兄弟棒球隊」。
中信金表示，冠名贊助8年來，與中信兄弟棒球隊互動密切，為更緊密連結雙方資源做更有效率的管理，評估以中信育樂公司受讓兄弟育樂公司營業的方式，將中信兄弟棒球隊納入中信金控集團管理，兄弟育樂公司也表達出售意願，因此促成這次交易。中信金、中信銀行及中信育樂今日也召開董事會，審議通過收購兄弟育樂公司營業。中信金也在晚間代中信育樂發布重訊公告指出，收購價格約新台幣8090萬元，預計2月25日完成交割。