來杯濃縮？Espresso不是飲料是生活　義大利申列世界遺產

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義大利農業部長森帝納約（Gian Marco Centinaio）證實已經提交申請，並表示濃縮咖啡是一個生活儀式，代表了義大利的社會及文化，更凸顯義大利有別於其他國家的社會風貌。「此次申請預計在今年春季揭曉，我們相信會順利通過。」事實上，這並非義大利政府首次提出申請，但先前都未能得到確切結果。
濃縮咖啡的歷史，可以回溯至19世紀末，當時這款飲品在在義大利城市杜林（Turin）誕生後，自此成為義大利國家認頭「不可分割」的一部份。報導指出，濃縮咖啡甚至能創造一個「相遇的機會」， 人們可以一邊喝濃縮咖啡，一邊討論政治、運動，亦或是發牢騷、化解恩怨、還債的管道，甚或是約人聊天的好藉口。
義大利為了保護以及推廣濃縮咖啡，自1998年成立了「義大利濃縮咖啡研究所」，並列出了完美濃縮咖啡的嚴格規定，包括須使用經認證的混合咖啡及設備，且得由持專業證照的咖啡師來沖煮。根據該組織的定義，「正宗」濃縮咖啡上頭的泡沫（crema）必須是均勻的，並且在沒有攪拌的情況下，維持120秒不會消失，且濃縮咖啡的顏色應介於淡褐色與深褐色之間，能反射黃褐色澤。
據悉，濃縮咖啡市場每年在全球的收益超過40億歐元（約新台幣1258億元），超過90%的義大利人每天都會喝上一杯。