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媽媽寶寶齊抗疫！孕婦打mRNA疫苗　嬰兒現抗體機率高

▲美國最新研究顯示，若是孕婦在接種過mRNA新冠疫苗之後生產，嬰兒在出生6個月後，有很大的機率體內會產生抗體。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國最新研究顯示，若是孕婦在接種過mRNA新冠疫苗之後生產，嬰兒在出生6個月後，有很大的機率體內會產生抗體。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-08 17:39:55

美國最新研究顯示，若是孕婦在接種過mRNA新冠疫苗之後生產，嬰兒在出生6個月後，有很大的機率體內會產生抗體。

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根據《路透社》報導，近期一項小型研究顯示，若是母親在懷孕期間接種過疫苗所生下的嬰兒，在6個月大時出現抗體的可能性，比母親懷孕期間沒有接種疫苗的嬰兒還要來得大。

刊登在《美國醫學會雜誌》（JAMA）的研究報告指出，研究對象是母親有在懷孕期間第20至32周接種兩劑mRNA疫苗後所生下的28名6個月大嬰兒，結果其中57%體內擁有常見的免疫球蛋白G（IgG）抗體。

而有另外12名母親在懷孕期間染疫的6個月大嬰兒被列為對照組，但是其中只有8%擁有免疫球蛋白G抗體。

母親懷孕的第20至32周的這段期間是母體通過胎盤將抗體傳給胎兒的高峰期，不過目前尚不清楚需要多高濃度的母體抗體才能預防嬰兒感染，而抗體並不是人體唯一的防禦機制。

波士頓馬薩諸塞州總醫院的埃德洛博士（Andrea Edlow）表示，「許多家長和兒科醫生都想知道母體抗體可以在嬰兒體內留存多久。現在我們終於可以提供解答。」埃德洛表示，希望這項研究發現能夠鼓勵更多孕婦接種新冠疫苗。

採用mRNA技術的疫苗包括輝瑞-BNT疫苗以及莫德納疫苗。不過報導也強調，這項研究尚未通過同行評審，需要進一步研究認證。

先前歐盟藥品管理局（EMA）也在研究中表明，孕婦接種mRNA疫苗，在降低住院和死亡風險方面與非孕婦依樣有效，且不會導致妊娠併發症風險增加。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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