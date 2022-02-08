媽媽寶寶齊抗疫！孕婦打mRNA疫苗　嬰兒現抗體機率高

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刊登在《美國醫學會雜誌》（JAMA）的研究報告指出，研究對象是母親有在懷孕期間第20至32周接種兩劑mRNA疫苗後所生下的28名6個月大嬰兒，結果其中57%體內擁有常見的免疫球蛋白G（IgG）抗體。
而有另外12名母親在懷孕期間染疫的6個月大嬰兒被列為對照組，但是其中只有8%擁有免疫球蛋白G抗體。
母親懷孕的第20至32周的這段期間是母體通過胎盤將抗體傳給胎兒的高峰期，不過目前尚不清楚需要多高濃度的母體抗體才能預防嬰兒感染，而抗體並不是人體唯一的防禦機制。
波士頓馬薩諸塞州總醫院的埃德洛博士（Andrea Edlow）表示，「許多家長和兒科醫生都想知道母體抗體可以在嬰兒體內留存多久。現在我們終於可以提供解答。」埃德洛表示，希望這項研究發現能夠鼓勵更多孕婦接種新冠疫苗。
採用mRNA技術的疫苗包括輝瑞-BNT疫苗以及莫德納疫苗。不過報導也強調，這項研究尚未通過同行評審，需要進一步研究認證。
先前歐盟藥品管理局（EMA）也在研究中表明，孕婦接種mRNA疫苗，在降低住院和死亡風險方面與非孕婦依樣有效，且不會導致妊娠併發症風險增加。
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