解決「蛋蛋之亂」 楓康團購line群組即時公告上架訊息

連日來爆發的「蛋蛋之亂」，讓家庭主婦很頭痛。楓康超市 每日配送二次加強補貨， 為方便主婦們查詢， 上架訊息都會「立即公告」至各門市的團購line群組 。想知道即時雞蛋上架情形，只須拿出來手機點入群組，就能一目了然，不再空跑一趟。

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打開自家冰箱，看看雞蛋庫存還夠嗎？過年前，全台鬧蛋荒，年後依舊未見解方。甚至，全台雞蛋最大產地彰化縣的蛋雞場先後接到通知，產地蛋價自8日起，每台斤將會由34.5元，調高至37.5元。缺蛋又漲價，讓婆婆媽媽很頭痛，趕著到超市、超商碰運氣搶雞蛋。