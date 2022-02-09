解決「蛋蛋之亂」 楓康團購line群組即時公告上架訊息
連日來爆發的「蛋蛋之亂」，讓家庭主婦很頭痛。楓康超市每日配送二次加強補貨，為方便主婦們查詢，上架訊息都會「立即公告」至各門市的團購line群組。想知道即時雞蛋上架情形，只須拿出來手機點入群組，就能一目了然，不再空跑一趟。
記者金武鳯/台中報導
2022-02-09 17:54:35
打開自家冰箱，看看雞蛋庫存還夠嗎？過年前，全台鬧蛋荒，年後依舊未見解方。甚至，全台雞蛋最大產地彰化縣的蛋雞場先後接到通知，產地蛋價自8日起，每台斤將會由34.5元，調高至37.5元。缺蛋又漲價，讓婆婆媽媽很頭痛，趕著到超市、超商碰運氣搶雞蛋。
台中市經發局表示，各公民有傳統市場、超市及大賣場雞蛋供應情況，經調查，大賣場和超市供應量能較弱，少部分限量供應，大部分處於缺貨狀態。實際走訪賣場，很明顯就可以看到，雞蛋區大多空蕩蕩，或所剩無幾。
楓康表示，除了穩定供應雞蛋，每日配送二次加強補貨。為免消費者撲空，當雞蛋到達各門市，上架訊息將「立即公告」至各門市的團購line群組。民眾在家透過手機查詢，就能知道最即時的雞蛋到貨情況，包括哪些雞蛋到貨了，到多少，架上目前有哪些蛋等訊息，一目了然。也可以跟店家線上詢問所需的商品資訊，免得出門白跑一趟。