寒冬拍戲爆冷！大陸女星穿四件衛生褲：保命要緊

愛奇藝國際站陸劇《流光之城》由景甜和許魏洲主演，兩人劇中上演跨越家族情仇糾葛的民國虐心師生戀。許魏洲接受愛奇藝訪問，談到劇中印象最深刻的浪漫鏡頭，他點名是牽起兩人感情線的唯美雙人舞戲，但也透露浪漫的背後是滿滿的練習翻車，「我一直以為我會跳舞，但為這部劇每天練習時，我都懷疑我不會跳舞了，我們一直在互相踩腳！」而近日該劇播出大結局，兩人翩翩跳起雙人舞後，甜吻對方圓滿收尾，讓劇迷大讚回味無窮。
娛樂中心/綜合報導
2022-03-03 00:00:00
拍攝《流光之城》時正直下大雪的寒冬天氣，苦了劇組的所有人，許魏洲也印象深刻的說：「橫店的冬天真的非常冷，這部戲我們拍到後面是越拍越冷！」問到在片場時的禦寒法寶，他笑說：「我穿的西裝比較薄，裡面都穿滿秋衣（衛生衣）、秋褲（衛生褲）和貼滿暖暖包。」帥氣的外表下有著平易近人的一面。景甜在先前的訪問中，也說她得在寒冬戶外穿上短袖旗袍拍戲，怕冷的她自曝在旗袍裡穿了四件衛生褲，再套上假透肉絲襪，小腿看起來像被打腫了一般粗，衛生衣也剪了穿在短袖裡，塞到旗袍都快扣不上，但她顧不得外型，直喊：「保命要緊！」
許魏洲劇中飾演風流倜儻的富家貴公子容嘉上，他形容角色是個在亂世中，仍非常正直、勇於追逐理想的人，感情上也有自己堅持，對景甜飾演的家教老師馮世真忠心不二，笑稱容嘉上最大的魅力是正直、堅定和「舔狗」，平時待人時是冷面傲嬌，見到景甜就變成「小奶狗」，反差萌身擄獲眾多少女心。
訪問中，許魏洲接受趣味二選一挑戰影音，透露私下想養「小狼狗」，更偏愛「三件套西裝」打扮，在殘酷的選擇中，他寧願「夏天只能吃火鍋」也不要「冬天只能吃冰」，被問到「禿頭但是運氣好」還是要「帥氣但是衰到爆」，他先是掙扎喊：「不能禿頭啊！」但一想到會衰到爆，還是選擇了「禿頭」。（編輯：薛羽彤）