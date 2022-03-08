九成四媽媽都想餵母乳　國健署授成功三部曲

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許淳森說明，台灣已推動母嬰親善政策二十多年，母乳對於嬰兒發育健康很重要，有益於嬰兒的腦部、口腔、咬合、語言發展等發育，且母乳內含有許多免疫細胞，可以減少嬰兒生病，嬰兒健康，媽媽也會快樂。
此外，許淳森提到，哺餵哺乳不只對嬰兒有幫助，對於媽媽也有好處，可減少產後出血、對於產後恢復快，還能降低乳癌、卵巢癌等罹患率，且因為可以減少寶寶生病，媽媽回職場上班後困擾也能減低，對於社會或國家都有益處。
根據國民健康署109年縣市母乳哺育率調查計畫，有九成四的媽媽都表示要給寶寶哺餵母乳，國健署也分享，產前可在母乳哺育專業知能的醫護人員指導下，輔以正確衛教素材，了解正確哺乳觀念及技巧，另外醫療院所舉辦爸媽教室或支持團體，邀請爸媽共同學習母乳哺育知能。
在產中、住院期間，國健署解釋，在生產後30分鐘內，與寶寶有直接肌膚的接觸，寶寶同步適應離開媽媽子宮後的溫度與環境，同時醫護人員也會協助產後婦女開始哺餵初乳，在疫情趨緩後，恢復親子同室的互動，可以隨時依寶寶需求餵奶，不受時間限制。當哺乳媽媽遇到任何哺乳相關問題或困難時，醫護人員會主動提出協助，並給予專業的建議。
至於出院後，國健署表示，在出院前，醫護人員也會教導哺乳媽媽如何在回家、以及上班後持續哺乳，包含如何以手擠奶、集乳器集乳與如何貯存母乳等方法，同時也會提供24小時諮詢電話，隨時解決產婦哺乳問題，另外亦會提供出院後追蹤關懷服務，或設置母乳諮詢門診等，以支持媽媽順利哺餵母乳。
另國健署也提供多元管道支持諮詢哺乳與育兒使用，包括提供孕產婦免費關懷專線0800-870-870（0800-抱緊您抱緊您）及孕產婦關懷網站服務，或免費下載「雲端好孕守」APP，可定位搜尋最近的哺集乳室及母嬰親善醫療院所，歡迎所有準爸媽們多加利用。