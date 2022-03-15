美國人「跨境加油」想省錢 國際油價卻在俄烏談判後大跌
俄烏戰爭開打以來，國際能源供需市場出現失衡現象，油價持續飆升的情況導致不少民眾叫苦連天，美國德州人民甚至得跨境到墨西哥加油，只因墨西哥油價比當地便宜1美元；而在昨（14）日俄烏雙邊談判有樂觀進展後，國際油價滑落至開戰以來最低點，大跌5%以上。
根據美國燃料價格統計網站「GasBuddy」顯示，美國過去2周平均油價出現連續上漲現象。尤其在3月7日美國國務卿布林肯透露，美國和歐洲盟國正討論禁止進口俄羅斯石油後，國際油價在亞洲7日清晨時段一度漲破每桶139美元，最終落在每加侖4.104美元的歷史新高，這個價格也超過了2008年的最高價格，也在短短一周內上漲了0.45美元。
相較之下，鄰國墨西哥政府為穩定汽油價格，在先前取消聯邦汽油稅後祭出補貼，當地汽油每加侖約為3美元，對大量從事跨境物流業的司機而言，整體油價比美國還要便宜25%以上相當吸引人，導致吸引不少美國人特地「跨境加油」，尤其當地油價每加侖為4.19美元的德州人更是其中大宗。
不過國際油價也在週一急挫，受到俄烏談判進展樂觀與中國疫情爆發採取封鎖管理影響，價格來到近2週以來最低。根據《路透》報導，紐約西德州中級原油4月交割價下跌6.32美元，或5.8%，收每桶103.01美元；布蘭特原油5月交割價下跌5.77美元，或5.1%，收每桶106.90美元，皆創下自2月28日俄烏衝突以來最低。
值得注意的是，根據瑞銀（UBS）石油分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）分析，伊朗談判停滯是過去支撐市場的原因之一，現在市場將改為密切關注俄羅斯出口數據，以了解供應變化；此外，國際能源總署（IEA）和石油輸出國家組織（OPEC）的石油市場報告皆表示，今年市場應該會供過於求。