從最美總理淪階下囚！烏克蘭「天然氣公主」竟靠親俄致富

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憑藉亮麗外型與成功的背景，她曾在2005年時榮登波蘭版《花花公子》的封面，不過相較於當時其他封面女郎多半著重在性感魅力與姣好身材，提摩申科則靠穿著一身優雅又正式白色套裝與盤著辮子的一貫髮型博得眾人眼球。當年接受烏克蘭獨立媒體《烏克蘭真理報》訪問時，提摩申科就笑稱「登上《花花公子》封面是所有女人的夢想，但比起《花花公子》我更想被放在《時代》雜誌上」，可見她對政經方面的影響力更具野心。
提摩申科在參政前是個成功的企業家，出身環境並不優渥的她嫁進了「半官半商」的婆家，並靠著迅速果斷的個性取得家族信賴，在1991年舊接管了婆家生意，成為「烏克蘭聯合能源系統」總裁，該公司靠著壟斷烏克蘭的天然氣供應而致富，也是此時她因為替公司賺進大把豐厚利潤，獲得了「天然氣公主」的暱稱。
只是烏克蘭本國的天然氣儲量並不真的相當充沛，全國每年消耗的數百億立方米天然氣當中，有四分之三的量需要依賴進口，長袖善舞的提摩申科靠著「商業友俄，互惠互利」的姿態進口了大量俄羅斯天然氣到烏克蘭，賺進大筆財富也在各大城市擁有數間極具規模的銀行、航空公司等，至此她不再只是天然氣寡頭，而是舉國矚目的美女富豪，其財富甚至能與國內最富裕的人一較高下。這段期間她也與烏克蘭許多重要人物有所交涉，無論是合作或敵對關係都能與她談上話。
2004年10月至12月的烏克蘭總統大選期間，烏克蘭爆發著名的「橘色革命」，她與親西方派的政治盟友維克多·尤申科擊敗了烏克蘭親俄派的前總統亞努科維奇，並於2005年以及2007到2010年之間擔任烏克蘭總理，成為烏克蘭第一位女總理同時也大刀闊斧在全國的經濟領域進行大規模改革，甚至因此獲得了「烏克蘭的鐵娘子」的政治封號。
然而，在2010年總統選舉，參選的提摩申科卻輸給了2004年遭推翻的亞努科維奇，隔年就被控訴因大量轉售盜採天然氣、躲避交易徵稅、濫用職權等而被判刑，曾經富可敵國的女富豪、第一位女總理就入監服刑了整整7年，直到2014年爆發克里米亞革命後，才於2月22日獲釋。
出獄僅一個月，提摩申科再度宣佈競選總統，但這次卻敗於「巧克力大王」波羅申科（Peter Poroshenko）手下；2019年時提摩申科第三度參選總統，最後則以第三多得票率（13%）再次落選，與波羅申科共同輸給現任的「政治素人」總統澤倫斯基。
俄烏戰爭開打至今，烏克蘭的未來與歷史定位尚未有定論，然而支持提摩申科的人仍相信，她是堅定捍衛烏克蘭主權的愛國者；反對她的人則批評她是機會主義者，當年靠著與俄羅斯保持友好關係致富，為了個人野心而改變立場，將來她身上又有什麼樣的標籤或許就和烏克蘭一樣仍有待觀察。