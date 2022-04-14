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傻甜女星化身「惡女」　正能量菜鳥初入職場拚上位

▲今田美櫻在《惡女-誰說工作不帥氣-》挑戰「令和版惡女」。（圖／KKTV提供）
▲今田美櫻在《惡女-誰說工作不帥氣-》挑戰「令和版惡女」。（圖／KKTV提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-14 01:00:00

新生代超人氣女星今田美櫻出頭天，迎接演員出道7週年的她，終於在春季檔日劇《惡女-誰說工作不帥氣-》獨挑大梁擔任女主角，跳脫過往的傻甜形象，化身「三流大學、四流成績」卻不放棄想力爭上游的社會新鮮人「田中麻理鈴」，甚至與30年前「初代」石田光奇蹟同框，希望能替在各種領域努力的女性加油打氣！KKTV也將從本週四起全網首播！

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改編自原著漫畫暢銷超過710萬部、由風見純老師所創作的同名作品，1992年由當時19歲的石田光主演，30年後重新翻拍，找來新生代廣告女王今田美櫻演出，剛過25歲生日的她，被問到今後想要挑戰的事，今田美櫻表示一直以來都很喜歡「陶藝」，希望可以自己嘗試創作看看，另外也希望可以學更多對身體有益的料理。

當初代遇上二代，「平成版惡女」石田光升級成為人事部部長，她覺得能與「令和版惡女」今田美櫻同台是件非常不可思議的事，因為當年該劇播出時，今田美櫻根本還沒出生，網路上也出現許多懷念平成版的文章，石田光大讚今田美櫻超級可愛，相信與江口德子的組合絕對是非常棒的搭檔，也要觀眾們千萬別錯過，因為這部日劇會超級有趣。

▲江口德子（左）飾演今田美櫻的神祕前輩。（圖／KKTV提供）
▲江口德子（左）飾演今田美櫻的神祕前輩。（圖／KKTV提供）
身為初入社會的新鮮人，今田美櫻飾演的「田中麻理鈴」是個對眼前的任何事情都會努力前進，表現出女性熱情工作的帥氣姿態，她期待這個角色能帶給大家正能量，無論遇到任何困難都能殺出重圍，至於飾演神祕前輩的江口德子，今田美櫻除了覺得她是個相當有個性的帥氣女性，也希望能在拍戲期間從她身上學習更多東西。

台灣指標性線上影音串流品牌 KKTV 將從本週四（14日）起，全網首播新生代超人氣女星今田美櫻主演的《惡女-誰說工作不帥氣-》，看她如何用滿滿正能量與江口德子打破職場陋習，此外還有鈴木伸之、向井理、高橋文哉等各世代帥氣男星同台，更多KKTV春季檔日劇跟播情報，務必鎖定官方網站以及臉書專頁！

▲鈴木伸之飾演今田美櫻的菁英同事。（圖／KKTV提供）
▲鈴木伸之飾演今田美櫻的菁英同事。（圖／KKTV提供）
▲高橋文哉飾演對公司情報暸若指掌的清潔工。（圖／KKTV提供）
▲高橋文哉飾演對公司情報暸若指掌的清潔工。（圖／KKTV提供）
《惡女-誰說工作不帥氣-》劇情講述超級樂觀卻有點廢柴的新鮮人田中麻理鈴，第一份工作就被分派到公司的「邊緣部門」—備品管理課，並遇見神秘上司兼職涯導師峰岸。為了見到真命天子「TO先生」，麻理鈴向峰岸表明自己要出人頭地的決心！沒想到，職場生存，除了努力，還要有點小心機！？麻理鈴的惡女之路就此展開！（編輯：楊穎軒）


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