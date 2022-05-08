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週二將討論孕婦分流收治　醫：應以症狀與醫師評估為準

▲本土新冠肺炎疫情日漸嚴峻，許多孕婦接連染疫，台灣婦產科醫學會呼籲中央應調整孕婦收治分流程序。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲本土新冠肺炎疫情日漸嚴峻，許多孕婦接連染疫，台灣婦產科醫學會呼籲中央應調整孕婦收治分流程序。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者許若茵／台北報導

2022-05-08 18:13:12

本土新冠肺炎疫情日漸嚴峻，許多孕婦接連染疫，台灣婦產科醫學會呼籲中央應調整孕婦收治分流程序，今（8）日中央流行疫情指揮中心稱本週二會安排會議討論。對此，台北市立萬芳醫院專任主治醫師許淳森接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，孕婦收治住院標準應以症狀與醫師評估為準，不能絕對以週數決定，以免擠壓其他疾病的醫療量能。

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台灣婦產科醫學會今舉行「2022台灣少子化研討會」，秘書長黃建霈指出，現在每日平均約有300位孕婦確診，在現行懷孕36週以上須收治入院的規範下，約有60名孕婦需要住院，建議指揮中心應依孕婦症狀與身體狀況評估收治標準，避免佔用醫療資源。

今疫情記者會中，醫療應變組副組長羅一鈞說明，未滿36週孕婦會優先送至有醫護進駐的加強版集中檢疫所或防疫旅館，若有需求也會安排婦產科醫師會診，本週二將邀集婦產科醫學會與兒科醫學會討論孕婦分流收治標準。

對此，許淳森坦言，若將所有滿36週的確診孕婦收治住院，可能會擠壓其他疾病患者治療，產科也還有其他高血壓、糖尿病、腎臟病、植入性胎盤等更嚴重的患者須要收治。

許淳森指出，收治標準應視孕婦的症狀，若有呼吸困難、喘等重症當然必須住院治療，建議不能絕對以週數決定，應還是要視孕婦情形，經醫師評估是否有收治住院的需求。

許淳森提到，Omicron症狀輕微，若有流鼻涕、咳嗽、喉嚨不適，甚至是味覺喪失、疲倦等症狀，就要進行快篩，若快篩陽性，有中重症就要到醫院，但輕症原則上則不一定要進專責醫院治療。

許淳森提醒，孕婦屬高風險群，若感染新冠肺炎，可能會有早產與併發症等問題，施打疫苗還是利大於弊，且現在確診人數增加，孕婦應減少外食，並避免出入人潮擁擠處，降低感染風險，也應按時產檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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