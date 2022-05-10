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大S、汪小菲婚姻蝴蝶效應　少說話就是一種極大程度的愛

▲大S和汪小菲見面4次閃婚，生下一雙兒女，婚姻維持10年告吹。（圖／大S微博）
▲大S和汪小菲見面4次閃婚，生下一雙兒女，婚姻維持10年告吹。（圖／大S微博）

文／姊妹淘

2022-05-10 14:07:48

大S、汪小菲這對兩岸夫妻，去年3月甫歡慶結婚10週年，男方送上鴿子蛋鑽戒討老婆歡心，看似幸福美滿的婚姻，卻在3個月後投下離婚震撼彈，當時汪小菲不滿家人打不到疫苗，深夜在微博連發兩篇文章痛罵台灣，引發軒然大波，也讓家庭生活起了波瀾，即使後來撐了幾個月，仍宣布分道揚鑣。

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▲汪小菲（右）吻大S、與小S互動的畫面已成追憶。（圖／大S微博）
▲▼汪小菲（右）吻大S、與小S互動的畫面已成追憶。（圖／大S微博）
▲▼汪小菲（右）吻大S、與小S互動的畫面已成追憶。（圖／大S微博）
疫情三級警戒讓大家被關在屋裡，壓抑的情緒沒有出口，彷彿被悶在壓力鍋裡，不小心就說出重話。汪小菲「漢奸事件」出發點基於保護家人，表達方式卻異常猛烈，此前才因酒後直播連線網紅爆粗口的他，再次闖了大禍，讓老婆大S震怒喊話離婚。

▲汪小菲深夜在三亞和朋友買醉、抽雪茄。（圖／翻攝汪小菲抖音）
▲汪小菲曾深夜在三亞和朋友買醉、抽雪茄。（圖／汪小菲抖音）
▲汪小菲直播失態。（圖／資料照、會火微博）
▲汪小菲不只一次直播失態。（圖／NOWnews資料照、會火微博）
▲大S、汪小菲衝突時，大S會選擇冷戰，兩人曾為了小孩生病要留在台灣還是北京而吵架。（圖／大S微博）
▲大S、汪小菲衝突時，大S會選擇冷戰，兩人曾為了小孩生病要留在台灣還是北京而吵架。（圖／大S微博）
汪小菲的一時衝動，引發一場蝴蝶效應，輕輕拍動一下翅膀，會在另一處引發大火，深夜發洩完了，沒料到隔天有這麼多人要收拾殘局。結婚是兩個人的事，離婚牽涉的可就不得了。

疫情越發嚴峻時，有些人會自問「我能為社會做些什麼？」有些人會憤怒「為何別人不為我做些什麼？」其中價值觀天差地別。

回顧一下新冠肺炎疫情在大陸爆發時，大S雪中送炭，狂掃日本口罩，捐贈1萬個口罩給武漢，小S也強調人類應互相幫助，「恨比病毒更可怕」，這對姊妹花那時遭受許多台灣網友吐槽，承受不小壓力，但她們選擇援助別人，而非恣意謾罵。台灣疫情升溫後，林志玲捐水到萬華、賈永婕送愛心便當給醫護人員，小S也加入「每日送100便當」挺醫護的行列，盡自己一份心力。

這也難怪大S起床看到老公連發2篇微博謾罵台灣，難掩內心火山爆發、湧出想離婚的念頭，對比汪小菲的仇恨發言，大小S的格局大多了。

▲賈永婕（右）喜歡小S的真性情。（圖／賈永婕臉書）
▲▼賈永婕（上圖右）、小S、大S（下圖右）長年致力公益。（圖／賈永婕、小S臉書）
▲徐媽媽認為沒必要拿大S（右）、小S（左）比較。（圖／ 翻攝臉書）
一見鍾情看五官，久處不厭看三觀。論身家財富、外貌身材，大S夫婦都是超級登對的一對恩愛夫妻，見面沒幾次就步上紅毯，宛如命中注定的姻緣，羨煞不少人，除了買房掛在大S名下，在實境節目《幸福三重奏》裡，他還是一個願意幫老婆剝蝦的體貼好男人，給予另一半安穩無匱乏的物質生活。

然而相處久了，價值觀差異慢慢浮現，又因疫情關係，汪小菲返回北京經商，大S選擇留在有家人、姊妹淘相伴的台北，無法常常見面，爭吵在所難免，過然，最終依然無法繼續攜手走下去。

▲汪小菲30日凌晨暴走發文，開轟前小姨子小S。（圖／明星八卦播報微博）
▲汪小菲今年3月底暴走發文，開轟前小姨子小S。（圖／明星八卦播報微博）
偶像劇《戀愛是科學》裡，男主角工作遇到刁難時，女主角對他說：「你知道長大跟成熟有什麼不同嗎？長大就是知道原本不知道的事，成熟是知道了卻假裝不知道。」

我們也許有過相同經歷，拜年遇到不熟的親戚，對著新聞時事長篇大論抒發看法，或在LINE群組裡有人張貼與自己不同立場的文章，號召支持拉票，你選擇上前交鋒、唇槍舌戰，還是露出尷尬又不失禮貌地微笑，默默關上手機螢幕。

對於社會奇千百怪、職場百態，我們看不慣的事很多，但成年人會謹言慎行。不是不知道，而是選擇了不說，不說的原因可能是因為愛。因為愛，我們選擇包容。真心話，我們不會輕易出口，不是認可對方，而是因為重視一段關係勝過自己短暫的情緒。

面對疫情蔓延，不確定的未來，所有人都惶恐不安，但成熟的人懂得理解他人的難處，而不是站在自身立場肆意說話。

「愛情就是為了喜歡的人，做些不喜歡的事」。那件事可能是下廚、打掃、餵奶，也可以是「保持沉默」。在某些關鍵時刻，不要急著出頭說話，寧願沉默多做點事，才是成熟人的表現。

▲汪小菲感情動向備受關注。（圖／汪小菲微博）
▲汪小菲北京爺們個性鮮明。（圖／汪小菲微博）
汪小菲以親身案例告訴我們，疫情期間，晚上少喝酒，有情緒時遠離社群軟體。深呼吸，少說話，其實就是一種極大程度的愛。

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