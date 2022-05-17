視訊看診需求增！虛擬健保卡申請5步驟搞定

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近期民眾使用虛擬健保卡需求增加，健保署為避免民眾申請虛擬健保卡增加群聚染疫風險，即日起，簡化民眾申請虛擬健保卡程序，只要民眾依申請程序，健保署會先提供「無照片虛擬健保卡」供民眾使用，待後續審核通過後，系統就會更新有照片的虛擬健保卡。
健保署長李伯璋表示，因應視訊診療服務擴大使用，健保署今年加速推動虛擬健保卡，民眾於視訊診療前，只要下載「健保快易通APP」，上傳大頭照相片及身分證明文件經審核後，就能使用虛擬健保卡就醫，減少接觸的風險。
李伯璋提到，由於現行申辦虛擬健保卡有審核期，為保障民眾就醫權益，已完成版本更新，即日起申請虛擬健保卡，所有待審核案件都會先開通「無照片虛擬健保卡」，民眾搭配身分證件以供辨認，就可作為視訊診療使用，待後續審核通過後，系統即會更新有照片的虛擬健保卡；如民眾接受視訊診療時無法使用實體健保卡或虛擬健保卡就醫，醫療院所得以例外就醫方式處理，不影響民眾就醫權益。
健保署也分享虛擬健保卡申請及就醫流程五大步驟，首先是至「健保快易通APP」點選「虛擬健保卡」後且完成身分驗證，第二步勾選同意隱私條款及服務證政策，點選「一般申請」，第三步拍攝上傳身分證明文件及個人正面半身照照片。
第四步填寫連絡電話及電子郵件信箱，並核對虛擬健保卡相片後，點選「送出虛擬健保卡申請」，最後就可使用虛擬健保卡看診，在審核期間，可先行使用「無照片」虛擬健保卡就醫，並出示國民身分證或其他足以證明身分之文件。
李伯璋提醒，民眾看診時應出示虛擬健保卡QR CODE圖片，並提供醫事人員進行掃描讀取，近期疫情嚴峻，記得平時留意自身健康狀況，如有就醫需求，應盡速就醫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。