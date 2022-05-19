本土飆增9萬！陳時中：未打疫苗「死亡率」為三劑者6倍

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個案縣市分布
- 新北市24,826例
- 桃園市13,827例
- 臺北市12,060例
- 臺中市7,444例
- 高雄市6,576例
- 臺南市4,795例
- 新竹縣2,702例
- 基隆市2,530例
- 彰化縣2,313例
- 宜蘭縣2,144例
- 屏東縣2,142例
- 新竹市1,877例
- 苗栗縣1,513例
- 花蓮縣1,345例
- 雲林縣1,048例
- 南投縣1,026例
- 臺東縣692例
- 嘉義縣664例
- 嘉義市462例
- 澎湖縣186例
- 金門縣137例
- 連江縣22例
指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為32例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、58例具慢性病史、31例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月21日至5月16日，死亡日期介於5月7日至5月17日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，新增59例死亡當中，只有1位沒有慢性病史，另外58人都有慢性病史，59人中有31人未接種疫苗，超過一半，另外年齡層部分如先前趨勢一樣，大概都是6成以上是超過80歲的長者，年齡從90多歲到30多歲都有。
針對特殊個案，羅一鈞補充，年紀較輕30多歲和5位50多歲死亡個案中，都有癌症、腦出血、糖尿病等慢性病併發急性心肌梗塞和敗血性休克不幸過世。
儘速接種疫苗！陳時中籲：打滿3劑可降83%重症死亡率
指揮官陳時中指出，重症比率從0.03%上升到0.05%，中症從0.18%左右降到0.16%，整體病例數越來越多「重症也越來越多」，但目前成長算是還是在預期之內。
羅一鈞也進一步說明，重症其中1例是4歲女童，本身沒有慢性病史，這次是在發病當天本來有一些發燒、咳嗽症狀，經過家長帶去急診後開始出現全身抽蓄症狀，立刻就收治住院治療，其中發現合併腦炎狀況，腦炎的狀況影響到呼吸、心跳和意識，收治在加護病房治療，檢查過程中也有發現肝臟、腎臟等多重數據出現異常，目前還在加護病房中治療，這是第3例兒童感染新冠後併發腦炎重症的個案。
最後，陳時中呼籲，施打疫苗仍然是一件最重要事情，以國內資料來計算，未打疫苗者的死亡率比打過三劑疫苗者，增加6倍。施打追加劑後，相較未施打的人，染疫可降83%死亡率。「沒打疫苗的請儘速施打，這是疫情下最重要一件事，不見得會讓自己不染疫，但可讓重症死亡可能性再降低。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53838
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