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本土飆增9萬！陳時中：未打疫苗「死亡率」為三劑者6倍

本土飆增9萬！陳時中：未打疫苗「死亡率」為三劑者6倍
本土飆增9萬！陳時中：未打疫苗「死亡率」為三劑者6倍

健康醫療網

2022-05-19 18:01:00

【健康醫療網／記者林哲遠報導】中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增90,378例COVID-19確定病例，分別為90,331例本土個案及47例境外移入（41例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增59例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之90,331例本土病例，為43,597例男性、46,682例女性、52例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案縣市分布

  • 新北市24,826例
  • 桃園市13,827例
  • 臺北市12,060例
  • 臺中市7,444例
  • 高雄市6,576例
  • 臺南市4,795例
  • 新竹縣2,702例
  • 基隆市2,530例
  • 彰化縣2,313例
  • 宜蘭縣2,144例
  • 屏東縣2,142例
  • 新竹市1,877例
  • 苗栗縣1,513例
  • 花蓮縣1,345例
  • 雲林縣1,048例
  • 南投縣1,026例
  • 臺東縣692例
  • 嘉義縣664例
  • 嘉義市462例
  • 澎湖縣186例
  • 金門縣137例
  • 連江縣22例
增新59例死亡個案　31人未接種疫苗

指揮中心指出，今日新增59例本土病例死亡個案，為32例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、58例具慢性病史、31例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月21日至5月16日，死亡日期介於5月7日至5月17日。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，新增59例死亡當中，只有1位沒有慢性病史，另外58人都有慢性病史，59人中有31人未接種疫苗，超過一半，另外年齡層部分如先前趨勢一樣，大概都是6成以上是超過80歲的長者，年齡從90多歲到30多歲都有。

針對特殊個案，羅一鈞補充，年紀較輕30多歲和5位50多歲死亡個案中，都有癌症、腦出血、糖尿病等慢性病併發急性心肌梗塞和敗血性休克不幸過世。

儘速接種疫苗！陳時中籲：打滿3劑可降83%重症死亡率

指揮官陳時中指出，重症比率從0.03%上升到0.05%，中症從0.18%左右降到0.16%，整體病例數越來越多「重症也越來越多」，但目前成長算是還是在預期之內。

羅一鈞也進一步說明，重症其中1例是4歲女童，本身沒有慢性病史，這次是在發病當天本來有一些發燒、咳嗽症狀，經過家長帶去急診後開始出現全身抽蓄症狀，立刻就收治住院治療，其中發現合併腦炎狀況，腦炎的狀況影響到呼吸、心跳和意識，收治在加護病房治療，檢查過程中也有發現肝臟、腎臟等多重數據出現異常，目前還在加護病房中治療，這是第3例兒童感染新冠後併發腦炎重症的個案。

最後，陳時中呼籲，施打疫苗仍然是一件最重要事情，以國內資料來計算，未打疫苗者的死亡率比打過三劑疫苗者，增加6倍。施打追加劑後，相較未施打的人，染疫可降83%死亡率。「沒打疫苗的請儘速施打，這是疫情下最重要一件事，不見得會讓自己不染疫，但可讓重症死亡可能性再降低。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53838

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