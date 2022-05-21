羚羊CP合體！陳庭妮直球告白　劉冠廷羞認愛情戲好赤裸

由金鐘獎導演馮凱執導的《愛情發生在三天後》，邀請去年因職人劇《火神的眼淚》暴紅的「羚羊CP」劉冠廷、陳庭妮再合體，在戲裡上演日劇純愛情節，不論是親暱剪頭髮、雨中騎車等，每一幕都象徵著在大學青春時刻，砰跳無比的愛情悸動。該劇選在520我愛你日發布「悔愛版」海報，希望透過貼近劇中角色感情關係的氛圍中傳達真心，並溫暖在疫情中浮躁的所有人：「生命那麼短，現在就說我愛你。」





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▲劉冠廷（左）與陳庭妮在《愛情發生在三天後》雨中騎車上演日劇純愛情節。（圖／時創影業提供）

劉冠廷和陳庭妮在該劇飾演大學時期無話不談的好友，他對陳庭妮可說是一眼動心，但當陳庭妮嘗試在演唱會上直球告白問：「你愛我嗎？」劉冠廷卻回：「可以讓我思考三天嗎？」兩人因此陰錯陽差分別，多年後劉冠廷和謝沛恩飾演的信真結婚，陳庭妮則是有一個由林哲熹飾演的交往多年男友小畢，兩人在畢業8年後的同學會上相遇，彼此身邊卻都有了另個人，產生新的情愛糾葛。而甫順利產下寶寶的孟耿如，則飾演陳庭妮的閨蜜室友。





▲孟耿如在《愛情發生在三天後》飾演陳庭妮的閨蜜室友。（圖／時創影業提供）

劉冠廷自認是優柔寡斷的人，可以理解角色主動要追求愛情，結果卻慘被打槍的心情，他肯定導演馮凱選角功力很厲害，都有抓到我們私底下的性格。陳庭妮則坦言現實生活上對愛情更龜毛，「有時候滿羨慕身邊一見鍾情或認識幾天、幾週就能決定在一起或閃婚的人，對我來說，會覺得哇～好勇敢喔！」劉冠廷提醒觀眾在追劇時先不要太快下定論：「這是一個很特別的故事，因為愛情裡面很難說對和錯！」陳庭妮認為：「愛情故事長久一來這麼迷人，是因為愛情沒有道理、沒有邏輯。」





▲劉冠廷首演愛情劇《愛情發生在三天後》，坦言很赤裸。（圖／時創影業提供）

▲陳庭妮主演愛情劇《愛情發生在三天後》與角色愛情觀相似。（圖／時創影業提供）

過去多演出類型片和職人劇的劉冠廷，首次挑戰愛情劇就獻給《愛情發生在三天後》，「以為演感情戲比較輕鬆，結果超累的！」他認為過去類型片都有特殊的任務和目標，演愛情劇時反而覺得很赤裸，「以前覺得有人跟你打拳，但這次沒有了。」他便更加著墨劇本帶來的靈感來源，也幸好是和熟悉的陳庭妮、好友施名帥搭擋，每天都很期待演員之間的化學變化，「聚在一起每天一直玩，玩出不一樣的火花和情感！」



