猴痘開始人傳人！英分析靠「性交」傳播　美砸35億搶疫苗

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猴痘與天花屬於同一病毒家族，一開始由猴子身上發現，但普遍經由哺乳類動物傳播，因此會間歇性從動物傳染人，再由人傳人。根據英國衛生安全局（UKSHA）首席醫療專家霍普金斯（Susan Hopkins）告訴《衛報》的說法，英國現有病例的傳染途徑顯示，病毒主要透過性交傳染，包含透過體液、潰瘍感染傳播，毛巾、床單、被套等被汙染的物品也有可能傳播。
霍普金斯表示，猴痘病毒已出現了沒有西非旅行史的感染病例，在英國形成社區傳播，但對整體人口構成的風險仍染很低，確診病例主要集中在都會區，大部分染疫的成人症狀輕微。
世界衛生組織則暫時未證實猴痘是經由性接觸傳播，但不排除其可能性，正在進行相關調查，但由於近期爆發的猴痘病例有多數發生在有同性關係的男性間、病毒又源自非洲中西部，聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）警告，有些關於猴痘病毒的報導中恐同言論或種族主義發言，恐會加劇污名化，對當局因應疫情帶來影響。
猴痘症狀包括發燒、肌肉疼痛、淋巴結腫大、發冷以及臉部、身體長水皰、皮疹等，部分亦出現生殖器感染情形。一般而言都可以在未經治療的情況下自然消退，但對於免疫力低下族群，例如長者、孕婦或幼童，病毒可能造成更嚴重的病症；不過猴痘不如天花般具30%致死率，傳染力也較弱，全球暫時沒有發現猴痘的嚴重病例。
隨著猴痘疫情持續擴散，美國食品藥物管理局（FDA）批准的可用於預防天花與猴痘的疫苗「Jynneos」也成為美國搶購目標，Jynneos疫苗是由丹麥「Bavarian Nordic」公司所生產，根據彭博（Bloomberg）報導，這家丹麥公司已經獲得歐美至少數百萬劑、金額達1.19億美元（約新台幣35.8億元）的訂單，日後也將和美國生物醫學先進研究與開發局（BARDA）合作，提高疫苗產量。