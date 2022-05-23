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猴痘開始人傳人！英分析靠「性交」傳播　美砸35億搶疫苗

▲猴痘病毒在全球出現確診案例，歐美各國為了防止擴散緊急購置疫苗，並針對傳播途徑進行研究調查。（圖／美聯社／達志影像）
▲猴痘病毒在全球出現確診案例，歐美各國為了防止擴散緊急購置疫苗，並針對傳播途徑進行研究調查。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-23 11:41:54

全球各地陸續出現猴痘（Monkeypox）確診病例，近期蔓延至約16個國家、超過80例確診個案、超過180例懷疑病例。這個一般而言是「動物傳人」類似天花的傳染病，近期在歐美各國卻出現「人傳人」的案例，為了防止疫情擴散，美國緊急掏出1.19億美元（約新台幣35.5億元）購買疫苗，英國政府則下令確診者的密切接觸者應接種疫苗並待在家中最多達21天。

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猴痘病毒原先主要發生在中非和西非，近期卻傳播自多個歐洲國家、美國、澳洲和加拿大等，以色列、瑞士和奧地利則是最新通報病例的國家。目前猴痘並沒有專屬的治療方法，但仍有疫苗可以提高預防成效，且症狀通常會在2到4週後消失。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）研究，天花疫苗對猴痘病毒的遏止有效性達到85%，因此面對猴痘疫情雖謹慎對待但仍不至於緊張。

▲英國威爾斯近日出現2起「猴痘病毒」(Ｍonkeypox)感染案例。資料照。（圖／翻攝自世衛官網）
▲全球近日出現「猴痘病毒」(Ｍonkeypox)感染案例。資料照。（圖／翻攝自世衛官網）
猴痘與天花屬於同一病毒家族，一開始由猴子身上發現，但普遍經由哺乳類動物傳播，因此會間歇性從動物傳染人，再由人傳人。根據英國衛生安全局（UKSHA）首席醫療專家霍普金斯（Susan Hopkins）告訴《衛報》的說法，英國現有病例的傳染途徑顯示，病毒主要透過性交傳染，包含透過體液、潰瘍感染傳播，毛巾、床單、被套等被汙染的物品也有可能傳播。

霍普金斯表示，猴痘病毒已出現了沒有西非旅行史的感染病例，在英國形成社區傳播，但對整體人口構成的風險仍染很低，確診病例主要集中在都會區，大部分染疫的成人症狀輕微。

世界衛生組織則暫時未證實猴痘是經由性接觸傳播，但不排除其可能性，正在進行相關調查，但由於近期爆發的猴痘病例有多數發生在有同性關係的男性間、病毒又源自非洲中西部，聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）警告，有些關於猴痘病毒的報導中恐同言論或種族主義發言，恐會加劇污名化，對當局因應疫情帶來影響。

▲全球多地陸續出現猴痘病例，引起世衛組織關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球多地陸續出現猴痘病例，引起世衛組織關注。（圖／美聯社／達志影像）
猴痘症狀包括發燒、肌肉疼痛、淋巴結腫大、發冷以及臉部、身體長水皰、皮疹等，部分亦出現生殖器感染情形。一般而言都可以在未經治療的情況下自然消退，但對於免疫力低下族群，例如長者、孕婦或幼童，病毒可能造成更嚴重的病症；不過猴痘不如天花般具30%致死率，傳染力也較弱，全球暫時沒有發現猴痘的嚴重病例。

隨著猴痘疫情持續擴散，美國食品藥物管理局（FDA）批准的可用於預防天花與猴痘的疫苗「Jynneos」也成為美國搶購目標，Jynneos疫苗是由丹麥「Bavarian Nordic」公司所生產，根據彭博（Bloomberg）報導，這家丹麥公司已經獲得歐美至少數百萬劑、金額達1.19億美元（約新台幣35.8億元）的訂單，日後也將和美國生物醫學先進研究與開發局（BARDA）合作，提高疫苗產量。

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