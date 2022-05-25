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德州小學槍擊血案　拜登痛批「何時才認真看待槍枝氾濫」

▲美國總統拜登針對德州小學槍擊案發表全國談話，疾呼要求國內加強槍枝管制。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登針對德州小學槍擊案發表全國談話，疾呼要求國內加強槍枝管制。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-25 19:56:11

美國近年來大規模槍擊案頻傳，今（25）日德州尤瓦爾迪（Uvalde）更發生德州歷史上最嚴重的槍擊事件之一，造成至少19名學童和2名成人共21人喪命。對此，總統拜登也宣布白宮降半旗哀悼並向全國發表談話呼籲民眾對抗擁槍團體，也敦促國會立法「終結槍枝暴力屠殺」，然而槍枝管制議題是否能再度喚醒美國民眾注意也備受外界關注。

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美國德州的羅伯小學（Robb Elementary School）今日驚傳校園槍擊事件，槍手拉莫斯（Salvador Ramos）年僅18歲，是當地尤瓦爾迪高中（Uvalde High School）的學生。犯案前疑似先將祖母殺害後，才攜帶一把來福槍和一把手槍、獨自駕車進入校園行兇，造成至少18名學童和一名教師喪命，隨後被趕至現場的警方當場擊斃。

當地警方表示，目前仍無法證實拉莫斯是否讀過這所小學，或是曾跟學校有過衝突，也尚未公布疑犯的動機等詳情，但這起槍擊事件是德州歷史上最嚴重的槍擊事件之一，最近兩起10人以上喪命的校園血案都發生在德州，一次是在2018年，德州聖塔菲高中（Santa Fe High School）一名學生在學校開槍濫射，造成10人死亡；而除了校園以外，2019年德州艾爾帕索（El Paso）的沃爾瑪（WalMart）連鎖賣場也發生大規模槍擊事件，當時造成至少23人喪命、23人受傷。

隨著校園血案與槍枝暴力的議題再度浮現公眾眼前，美國總統拜登（Joe Biden）在白宮表達哀悼後，也向美國大眾發表演說，提出對目前槍械管制的質疑，「我們什麼時候才將抵抗擁槍遊說團體？」、「我們必須付出行動，別跟我說我們無法對這樣的大屠殺做些什麼」；拜登也針對校園血案表示「有多少小孩親眼目睹了這一切，眼睜睜地看著自己的朋友死去，如同在戰場上一般？」。

拜登向美國民眾呼籲，「是時候了，每位父母都要化悲憤為行動，我們必須對每位民選官員明確表達：行動的時候到了」，希望議員支持立法收緊槍械管制，拜登提到1994年美國制定的「武器禁製法」（Assault Weapons Ban），指出法案實施的20年間國內大規模槍擊案例銳減，直到2004年失效後，槍擊案數字又增加了三倍之多。

儘管演講過程拜登並未說明他將採取哪些行動，或指示行政部門擬定政策，但事實上拜登本人對於推動槍枝管制法（common sense gun laws）可說努力不懈，他在歐巴馬任期內擔任副總統期間，就曾在2012年的桑迪胡克小學槍擊案，也就是美國歷史上死亡人數第二多的校園槍擊案後，提出了20多項行政命令，讓歐巴馬簽署通過，最後卻在闖關參議院時遭到重挫。

德州是全美槍械管制最寬鬆的地方，德州州長艾波特（Greg Abbott）去年簽署法案，允許德州民眾無須許可證即可在一般狀況與公開場合下合法攜帶槍支。法案目的是為了讓德州居民遇到犯罪事件時，能在警方到場前擁有「舉槍自衛」的能力，並主張美國聯邦和德州憲法都允許民眾擁槍，因此攜槍的限制應該更少。

▲美國德州一所小學發生槍擊事件，造成至少18名學生、3名成人死亡，民眾呼籲加強槍械管制。（圖／美聯社／達志影像）
▲德州擁槍派民眾高舉要求寬鬆槍械管制旗幟。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
此舉被外界視為美國保守州擴大擁槍權的起頭，然而簽訂法案前德州首府奧斯汀（Austin）才發生1死13傷的槍擊事件，反對者認為更寬鬆的槍械管制只會讓這類犯罪情事上升，導致更多暴力事件；支持者則反駁讓所有人擁有槍械才是「對付暴力最好的辦法」。

德州是共和黨大本營，自1976年以來從未支持過民主黨總統候選人，不僅州政府在共和黨手中將近四分之一個世紀，州議會兩院自2003年以來也一直由共和黨控制，也因此德州對於槍枝管制法的興致缺缺，也足以證明共和黨正是對於槍枝管制緊縮的最大阻力。就算共和黨參議員們公開哀悼羅布小學槍案的受害者，但包括參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）、德州共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）等人皆無改變立場支持槍械管制的跡象，克魯茲更指責民主黨人士與媒體「急著限制憲法保障的人民擁槍權」，可以料見在今年美國對於公共安全、槍械管制等議題將會有激烈的辯論。

▲美國德州一所小學發生槍擊事件，造成至少18名學生、3名成人死亡，民眾呼籲加強槍械管制。（圖／美聯社／達志影像）
▲支持槍枝管制團體呼籲收緊人民擁槍權利。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

 

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