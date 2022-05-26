隆乳後發現微小鈣化　乳攝會夾破填充物嗎？

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A女施做隆乳已很多年，因為年紀漸長，想接受乳癌篩檢，事前都告知自己有過隆乳，沒想到經乳房攝影檢查後，發現乳房組織有微小鈣化現象。
陳豐仁主任建議A女進一步做細針定位切片手術確認，A女表示非常害怕插入乳房的細針會刺破矽膠，經與放射科跨團隊討論認為技術上可行，矽膠不會因手術受損，經患者同意做切片後，證實該微小鈣化是癌前病變，是會發展成乳癌，於是掌握黃金治療期，接受手術與後續治療。
隆乳很久才檢查 微小鈣化現形
另位43歲B女自隆乳後就從未做過乳房攝影，因自己摸到腫塊而求診。陳豐仁主任用超音波檢查，發現一個不規則的低迴音腫瘤，裡面有亮亮的微小鈣化點，很明顯是乳癌特徵。
B女深怕乳房內的矽膠因攝影檢查「被夾破」，不想做乳房攝影，因而改以超音波粗針切片檢查，過程未傷及乳房植入物，當判定為需要切除的初期乳癌後，才同意進行乳房攝影，經精確評估手術切除範圍，切除腫瘤與部分乳房後，恢復良好，目前持續回診追蹤。
乳攝不影響填充物 定期篩檢保健康
陳豐仁主任特別提醒，任何做過隆乳手術，不論是植入矽膠或者鹽水袋的女性，皆可安全進行乳房攝影檢查以及粗針切片檢查，無需擔心填充物因乳房檢查受到損害。
值得注意的是，乳攝是篩檢早期乳癌的利器，特別是零期乳癌，呼籲45歲至69歲婦女以及40歲至44歲二等血親內有乳癌家族史的婦女，應定期做乳房攝影檢查，每2年1次政府有補助的乳房攝影篩檢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53880
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