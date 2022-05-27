「快篩陽即確診」上路　一次搞懂預約視訊看診、判讀、通報

我是廣告 請繼續往下閱讀
7項事前準備：
1、自己先做快篩，確定是陽性。然後，預約可視訊看診的診所。
2. 準備好『陽性兩條線的快篩試劑』，務必在快篩盤子上『寫姓名、檢測日期』，建議拿視訊看診當天的『快篩結果』或『前一天的結果』。請勿拿兩三天前的快篩結果來請醫師判斷，比較失真與不準，容易被醫師拒絕判斷為陽性，這時候就還是需要去PCR。（如果你的快篩是條狀的，不是盤狀的。改成在條狀試紙旁邊，放一張白紙，上面寫上姓名與檢驗的日期）。
3. 請把『有姓名與日期的快篩試劑』跟『你的健保卡』放在『一起』，然後拍照；這裡要求『放一起同框拍照』是擔心有民眾隨便網路抓快篩陽性的照片濫用，所以才會要求要把『試劑＋健保卡』放一起喔 ！！ 一定要做到，不然也會被診所拒絕判讀＋通報。
4. 視訊看診之前，請事先將此照片提供給診所 （Email or Line 等等方式），目前大多診所都是用 Line。
5. 所以請記得要先加好對方診所的官方 Line。
6. 把陽性的快篩試劑，拿個透明袋子裝起來。視訊看診中，醫師可能會需要再次核對。
7. 準備好『健保卡』在身邊，等候視訊看診。
視訊看診的7步驟
1、醫師再次確認您的身份與姓名。
2. 拿起準備好的健保卡，放在胸口前30公分，讓醫師核對您的臉與健保卡照片跟資料。（此時醫師會需要畫面截圖，留存您的樣貌與健保卡的資料提供給疾管局）
3. 醫師會開始判讀你事先就傳給診所的『快篩＋健保卡』的那張照片。部分狀況下，醫師會請你再次『拿起照片中的那組快篩快篩試劑結果』核對一下是否跟照片相符。
4. 醫師判讀完，確定為陽性之後，就會幫您上傳資料與通報，即刻起，你就是『確診診』，請開始居家隔離七天，居隔日開始的日子就是『醫師看診的那一天』（注意！並不是你自己做快篩的那一天喔，舉例來說，6月01日你做居家快篩陽性，6月02視訊看診＋確診通報，開始隔離日就是 6月02日，6月03日到6月9日這七天是居家照護不能出門，6月10日才會變成自主健康管理。）簡單來說，醫師判讀日是Ｄ，D+1至D+7 都不能出門，D+8就是可以出門的自主健康管理時期。
5. 如您只是需要通報＋確診的話，整個流程已完成與結束，『資料上傳』到數位健保系統，一般來說需要1~3天，你就會在健康存摺上面看到，『抗原快篩陽性』的報告結果。健保快易通APP上面如果看到快篩陽性，就表示診所已經將資料成功上傳上去了。
6. 如果您看診的同時也需要一些症狀緩解藥物，請注意： 你是否有朋友或家人可以外出來診所『幫你拿藥＋付款』。目前整府確實有推行，藥局藥師送藥，或者電子處方的方式，但因為配套措施還不夠完善（例如對方藥局沒有診所開的同品牌藥物，或者他們藥師人力不足，無法送達所有當天的開藥藥物…等等），所以九成的診所還是採取，需要有人來現場領取藥物的方式。
7. 如果您被『判定確診者』之後，您想服用『抗病毒藥物』，因 Paxlovoid 抗病毒藥物與其他藥物有很多交互作用，需要格外留意，另外副作用部分也比較少有媒體報導與討論，所以請民眾事前沒有做功課瞭解『抗病毒藥物的適應症與副作用』，可以考慮『判讀＋通報』之後，民眾也詳細閱讀一下抗病毒藥物的說明書之後，再另外找時間與醫師討論用藥與否會比較適切。
請務必閱讀ＣＤＣ 藥物說明：https://www.cdc.gov.tw/Category/MPage/7UrQaVdMWdvd2J_l1wyehA
視訊看診+通報完畢 卻沒收到「居家隔離書」應對方法
如果您遲遲沒有收到，居家隔離書，表示政府文書作業大塞車，此時您可以透過下方的兩種政府提供的方式來『線上申請』。 如果你看到快篩陽性，表示診所已經通報上傳成功，後續的居家隔離書只能等政府發送，診所無法幫你處理居家隔離書的辦理速度喔。但是如果你查詢健康存摺，三天後，一直沒有看到快篩陽性，請記得聯繫診所。
首先，政府有明文指出，保險相關的理賠，兩年內都可以申請，所以民眾不用一窩蜂地搶著辦理喔，政府人員現在忙於防疫，建議您先好好調養身體，理賠的部分慢慢處理。
本土疫情持續升溫，確診診劇增，壽險、產險公會已同意以『衛福部數位新冠病毒健康證明』，作為COVID-19診斷證明書的替代文件，稍早數位健康證明系統也完成更新。
確診證明怎麼拿？
視訊看診完之後，民眾可在1~3天左右查詢健康存摺，是否看得到快篩陽性的結果。如果沒有，請聯繫診所確認是否通報成功。如果有看到健康存摺上有『快篩陽性』的結果，民眾此時就可用「數位新冠病毒健康證明書」替代診斷書，向保險公司申請理賠。
「數位新冠病毒健康證明書」可以至「數位新冠病毒健康證明申請」網站，填妥個人身分資料即可下載。
本文經「張益豪耳鼻喉專科診所」授權轉載，原文連結：https://ent33ent.com/onlineclinic/
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53920
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw