今日廣場》汪潔民／長榮集團兄弟之爭，爭什麼？

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但問題來了，外資持股不高，股權也較為集中的企業，「股權大的說話」，是否就可以對經營良善，尊重專業經理人的公司，以股權搶奪經營權為目的，完全忽略對公司治理的尊重，和小股東的權利，這樣的股權之爭，或許就會為大股東的「貪婪」而引起爭議，長榮集團經營權之爭，之所以成為資本市場的焦點，就是標準的「股權大的說話」爭議，而不是企業經營績效之爭，也不是公司治理之爭，在2022年上市櫃第一季獲利出爐中，長榮集團一口氣贏得六項「尊榮」中的兩項，分別是長榮海運的現金流量王，以最多自由現金存量贏過所有的上市櫃公司包括台積電，聯發科和中鋼；另外長榮航也成功以33.5億元的獲利成績，「轉機王」頭銜，去年同期受到疫情就影響，一甩大虧21.97億元陰霾；第二名則是同業華航，雙雄獲利較去年同期轉盈之差額達55.47、40.92億元，但是要留意的是第一季疫後國際尚未解封，航空獲利主要來自貨運，長榮獲利可以贏過華航，差額近10億元，公司治理的績效，長榮航是勝過華航。更不用說，過去十年長榮海運平均「一年」賺8億，今年的長榮海運是「一天」賺11億，其中毛利率高達近七成，投資人左手賺價差，右手賺現金股利，長榮集團公司治理，交出不錯的成就，就在當下，突兀的焦點落在將要舉行股東會的長榮集團下的長榮鋼鐵。
5月27日收盤，長榮鋼62.2元，新光鋼49.7元，中鋼股價為34.4元，長榮鋼股價最高；第一季獲利出爐，每股盈利，長榮鋼為0.82元，新光鋼為0.24元，中鋼則是0.7元，長榮鋼獲利穩定增長。以收盤價62.2元來計算，長榮鋼也是此波段鋼鐵股上漲最高價格，換個角度來分析，投資人以收盤價來換算，即便台股今年下跌2000多點至16266.22點，長榮鋼的投資人，在今年每日以收盤價買入，依舊獲利完勝，無虧損。與同業相比，如果在以去年12月30號收盤價55元來計算，今年長榮鋼股票價格上漲13％，不但擊敗加權指數，就以鋼鐵業龍頭中鋼，年初至今下跌1.71％，同業新光鋼則下跌13.57％，當然如果與台積電比的話，台積電今年至今股價只上漲3.11％。
從獲利分析，2021年長榮鋼交出歷史好的獲利，相對於中鋼，長榮鋼的獲利穩定性也贏過中鋼，就上市以來這五年，每股盈利分別為2.54；2.44；2.65；3.11以及今年第一季就交出漂亮的0.82元，第一季財報，稅後純益 3.43 億元，季增 20.1%、年增 33.3%，每股純益 0.82 元，不論從財務的穩定性，股東回報率，和企業成長性，長榮鋼確實是一家值得讚賞的公司治理代表性高的模範生，其根本就是張國華完全尊重專業經理人的管理，並選擇最佳的經營團隊。
長榮鋼今年將是第一家經營權之爭而正面對決的上市櫃公司，股東會全面改選董事日期定為6月10日，長榮集團本次經營權之爭，始于姐夫鄭深池整合完畢三位弟弟股權，取得長榮國際的經營權，並一路順利拿到立榮航運的董事會主導權，而長榮鋼又是長榮航運的大股東，從股權分析來看，長榮鋼鐵股本42億元，關鍵持有長榮航（2618）21.7萬張（比重4.23%）。長榮鋼在董監選舉時倒向哪一方，對於長榮航空都具舉足輕重的地位。
長榮國際現在是由鄭深池帶領的弟弟團隊掌控，其中，鄭深池持股最低，但取得董事長的位置；目前長榮國際持有長榮海運4.96%股權 ，持有長榮航（2618）10.59%，持有榮運（2607）8.45%，持有長榮鋼鐵21.69%，相對的，所以，鄭深池及其代理的弟弟們，之所以可以拼搏長榮鋼的多數席次，不是因為經營績效，而是張榮發在世時，平均分配的股權。
五月二十六號，被媒體披露一個重磅訊息，ISS（Institutional Shareholder Services，股東服務組織）出具關鍵報告書，支持長榮鋼鐵現任董事會推選出來的董事候選人及其議案。
ISS報告在外資圈具有素來具有影響外資投票時決定的權威地位。這次ISS報告中指出「不支持」【非長榮鋼董事會】推出候選人的主要原因，是因為這些候選人未能提供可以改革董事會令人信服的理由。
長榮鋼，外資持股不高，但卻是關鍵的2.67個百分比，ISS此時出手發表看法，代表的是對於公司治理和大股東信任做出決定，剩下的就由另外的17％的散戶們做出決定。台灣是邁向公司治理的台積電模式，還是繼承者的貪婪經營權模式？
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