3大學設「後醫系」公費生　醫界不看好：設立目的矛盾

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清大、興大和中山3間學校，以公費生名額爭取設立後醫系，學生在完成4年學制畢業受訓後，要到偏鄉基層服務6年、再返回醫學中心進修2年。
各校設立後醫系目標，清大盼培育AI人工智慧、Big Data大數據、Cloud雲端物聯網的ABC醫師；興大欲培育「全人醫療」理念醫學生，聚焦「智慧長照」、「精準健康」、「預防醫學」3大重點領域；中山則想培養富人文關懷兼具科技素養的良醫、因應智慧醫療跨域的醫師。
周恬弘指出，這些後醫系學生畢業後必須在偏鄉從事基層醫療好幾年，不僅專科技術不易持續精進，要與跨專業領域團隊成員一起密切合作的機會也將大幅減少，另外，後醫系僅4年、課程緊湊，前2年學基礎醫學、後2年到醫院實習、接受臨床學科訓練，4年間要跨域訓練和研發相當吃重。
以美國的學士後醫學院教育來看，年輕醫師跨域進修，大多是在醫學院畢業後、住院醫師訓練時或之後，再去念第二專長的研究所，如公衛所、臨床醫學所、工程所、法研所、管理學院等。若公費醫學生畢業後或訓練後須下鄉服務多年，是否真有機會結合其他學科、具備科學研發能力，學校端需慎思，恐怕對跨域人才培育與研發的目標大打折扣。
另外，他提醒，廣設醫學系，還得考慮師資是否足夠，臨床師資可從教學醫院提供，但基礎醫學專職教師，如解剖、生理、病理、微生物等師資夠嗎？再加上這些學校沒有醫學院，新設後醫系的學生僅23名，又需聘足師資，學校得考慮就經營面來說划算嗎？
陽明交大規劃申請增設後醫系，培育醫師科學家和醫師工程師人才，目標4年後招生。陽明交大醫學院長陳震寰說，醫學系招生受衛福部總額控管，剛好衛福部祭出第2期的公費醫師制度計劃，清大、興大和中山便爭取公費生名額設立後醫系，但公費生與培育跨域人才有衝突。公費生是培養對偏鄉有情感、對醫療資源不足的地方有熱情，願意去基層服務的醫師，但陽明交大設立後醫系是想培育醫師工程師、醫師科學家，需要在醫學中心、科研單位服務，偏鄉沒有環境跟設備，難以發揮跨域專長。
他認為，這3間學校是「先求有再求好」，當初陽明醫學院也是從招收公費生開始，後來才變自費生，這僅是大學新設醫學系的過程，並猜測3校應會爭取機會轉為自費生。
他說，陽明交大已開始籌備設立後醫系，但與其他學校「從零到有」不同，陽明交大本來就有醫學院，且在併校前，陽明醫學系就增設醫師科學家組和醫師工程師組，對於培育跨域人才有豐富經驗，會想擴增後醫系是發現高中畢業生成熟度不夠，在大學階段就分組、太早分流，可能對所學沒興趣，因此傾向收有第一專長的大學畢業生，來到後醫系培養第二專長、專心學醫，欲培養頂尖的醫師科學家和醫師工程師，希望這些學生畢業後，到醫學中心、科研單位工作，或是發明醫療產品、創業開公司，而非當開業醫師 。
他指出，陽明交大後醫系將從今年起花4年時間籌備，包括設計課程、招聘教師；學生名額不考慮申請公費生名額，若屆時政府鬆綁醫學生招生總額，會去爭取新名額，若沒有，則考慮從原有的醫學系挪出20至40個自費生名額，增設後醫系。