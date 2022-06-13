NOW早報／陳時中確診！蔡英文：防疫2年未休、盼好好休養

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總統府發言人張惇涵表示，蔡英文近期沒有和陳時中開過會議，但時常且頻繁地透過電話，討論防疫工作。蔡英文也相信，陳時中居家照護期間，仍然會盡心盡責，持續掌握各項防疫重大工作。
指揮中心指出，近日與陳時中接觸的疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞及醫福會執行長王必勝，已完成快篩，結果均為陰性，目前身體狀況良好、皆無症狀，將持續落實自我健康監測。
指揮中心表示，陳時中居家照護期間，指揮中心持續進行防疫工作，指揮官相關業務將由副指揮官陳宗彥暫代，陳時中亦會透過電話及視訊方式，掌握各項防疫工作進度。
今日天氣／鋒面北移！今轉晴高溫飆36度 各地仍有陣雨
根據中央氣象局預報，今（13）日降雨整體比昨天趨緩，但西南風影響，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後北部、東北部及東部地區有局部短暫雷陣雨。
而溫度方面，各地夜晚清晨低溫約24至28度，預估今天白天各地高溫要比昨天上升，西半部、東北部及東部白天高溫約31至34度，東南部地區則有焚風發生的機率，中午前後屏東縣、台東縣地區及花蓮縣縱谷有36度高溫發生的可能。
易喘、腦霧！長新冠怎解？中醫師授3大湯藥方
雖感染新冠肺炎後多為輕症，但痊癒後仍可能會腦霧、喘、咳嗽等後遺症「長新冠」（Long COVID），中醫師陳潮宗分享了「清熱解毒方」、「聖肺愈喘湯」、「益氣聰明湯」3種湯藥方，幫助民眾修復身體、減少病毒留下的危害。
中央流行疫情指揮中心昨（12）日宣布，本土新冠肺炎新增5萬643例確診個案，從今年1月1日累計至11日，本土已有281萬3617人染疫，許多病患康復後皆稱，出現注意力不集中、易喘、喉嚨痛等後遺症。
陳潮宗解釋，新冠肺炎確診者，部份人會留下後遺症，又稱長新冠，指的是曾經或可能確診新冠病毒3個月後，症狀持續2個月以上，且症狀無法用其他的診斷來解釋的現象，據估計，目前長新冠影響全球超過1億人。
陳潮宗說明，確診後快篩陰性不代表就是恢復健康，「真正的問題才開始」，這僅能證明個人病毒濃度已經下降到不會傳染給他人，但對自己身體的傷害，仍可能持續留下併發症及後遺症，併發症包含咽喉痛、一說話就咳嗽不止，及後遺症如有腦霧、心悸等狀態。
陳潮宗分享，快篩陰性後已經無須再服用清冠一號退燒、解肌肉痛，民眾可以使用「清熱解毒方」繼續殺病毒，讓病毒在體內的濃度快速降到最低，減少後遺症產生。
陳潮宗指出，清熱解毒方中用的藥物如金銀花、倒地蜈蚣、黃連、黃柏，都是用來殺病毒、降低削弱病毒毒性的最佳藥物，對於留下的併發症，最常見的就是咳嗽、喉嚨癢、一說話就咳個不停，是因為病毒從呼吸道侵入，對黏膜組織傷害最大，需要一段時間的新陳代謝才會痊癒，可以用中藥連翹、甘草、菊花、蒲公英、黃芩，這五味藥仍然有很強抗病毒的作用，在臨床上都有非常強的實證證明。
許多民眾在確診後皆稱走路易喘，陳潮宗提到，近年來「聖肺愈喘湯」多用於治療氣喘方面疾病，但實際上不管是否為氣喘病症，只要是肺功能衰退、走路容易氣喘吁吁者、或過敏性呼吸道疾病，運用聖肺愈喘湯治療都能有實際上之療效。
聖肺愈喘湯是由人參、白朮、陳皮、麻黃、桂枝、柴胡、黃芩、荊芥、防風、甘草、生薑、桑枝、大棗等13味藥組成，方中人蔘鬚、白朮、甘草、紅棗、陳皮有有培元固本、理氣養肺、補腎氣、開胸利膈的作用；麻黃、柴胡、桂枝、荊芥、防風、生薑、桑枝、黃芩則可宣肺平喘、清熱化痰，全方可達到養陰補氣及解除風鬱的效果，另外在臨床實驗上也證實其具有降低呼吸道阻力的功能，可幫助呼吸順暢，同時也可藉由降低發炎細胞激素，並提升抗發炎細胞激素來達到降低肺臟發炎的效果。
陳潮宗分享，近期他將此方應用在有新冠肺炎後肺纖維化、肺功能減退、呼吸不順暢的長新冠患者身上，也都取得穩定且不錯的療效，在判斷是否有需要使用聖肺愈喘湯上，正常血氧濃度100%至97%才屬正常，而當罹患新冠肺炎者，當時其血氧濃度就可能降低至95%以下，或感染後致使呼吸感到困難、感到胸悶；又或者也走路只可以約五分鐘、或者爬2至3層樓梯，看看和平時呼吸調節有很大差異，若發現有很喘或是吸不到氣…等狀況時，就表示肺功能受損，就可以考慮進一步尋求中醫師的協助，判斷是否可使用聖肺愈喘湯，治療肺功能受損。
另也有部分民眾會出現「腦霧」等後遺症，陳潮宗解釋，「腦霧」即是認知能力出現問題，是一種偶發性的認知功能障礙，常見症狀包括健忘、思考能力變慢、注意力不集中、精神不振、想法模糊、感覺不確定、失語、失眠等。而中醫通過針灸及內服中藥可有助清除腦霧。
在針灸方面，陳潮宗透露，位於頭部的百會、四神聰、印堂，神庭等穴位，本來就是用來治療腦退化、腦部疾病的要穴，有醒腦開竅、升揚清氣、促進腦髓、氣血運行的確切療效，對任何原因引起的腦霧，都有良好效果。
在內服中藥方面，陳潮宗進一步指出，根據研究及臨床經驗顯示，可用熟地黃、白芍、麥門冬、知母、五味子、龍骨、牡蠣、黨參、石菖蒲、遠志等中藥調配而成的「益氣聰明湯」，方中熟地、白芍、麥門冬、黨蔘可補氣益血、潤燥滋陰，幫助腦神經、腦微血管修復；五味子、牡蠣、桔梗、知母可清熱涼血、滋陰除煩；龍骨、遠志、石菖蒲可幫助腦霧患者開竅醒神、安神益智，全方對於改善記憶力減退具有相當功效，能協助恢復個體原有認知功能。
除了針灸、內服中藥並用外，陳潮宗提醒，「腦霧」後遺症患者，平時應多鍛練身體，增加腦部的血流量，促進大腦的自我修復能力；並重視心理紓壓，讓生活壓力與情緒適當發洩，來維持身心靈均衡與健康。在日常中，飲食不當、精神壓力、睡眠不足都是造成腦部功能失調的重要因素，因此必須避免，以期能盡速脫離腦霧後遺症所帶來的困擾，恢復身體正常功能。
范瑋琪EMBA碩士畢業！黑人甜蜜相伴 暖喊「以妳為榮」
范瑋琪（范范）因失言風波已經消失在幕前近2年，低調過生活的她，認真攻讀與時尚相關的碩士班，終於在昨（12）日順利從EMBA碩士班畢業，老公黑人（陳建州）到場參加畢業典禮，他開心在臉書分享喜訊：「我們全家都為她感到驕傲！」
黑人參加太太范范畢業典禮的影片，他在范范身邊拍攝影片，還對太太溫柔的說：「恭喜妳畢業了」，范范聽到後開心揮著手回「謝謝」，畢業典禮開始後，范范上台接受撥穗和證書，合照時露出燦爛笑容，台下同學友人也都為她歡呼。
黑人發文寫道：「今天比賽前先去參加我太太在師大EMBA碩士班的畢業典禮！這兩年真的不容易，很佩服范范能克服一切困難和挑戰，努力完成碩士學位。我們全家都為她感到驕傲～畢業快樂喔～～～We proud of you。」
全球100大企業出爐！蘋果擠下微軟奪冠 台積電殺進前十
日前國際會計事務所「普華永道（PwC）」公布一份全球前100家企業的市值總額與排行報告，其中蘋果以2.85兆美元的市值位居榜首，報告稱全球前百強企業自2020年3月到2021年3月，市值總額約自31兆美元增加到35兆美元，成長將近10%，台積電也位列其中排行第十。
根據《Economic Times》報導指出，總部位於倫敦的國際會計事務所普華永道昨（12）日公布了全球市值總額前百的企業，並指出儘管全球面臨持續性的經濟波動，在2022年百大企業市值仍由31兆7590億美元（約新台幣937兆元）漲幅約10%，增長至35兆1690億美元（約新台幣1037兆元）。
報告同時也將全球市值前十名的企業排行，位居榜首的是市值2.85兆美元（約新台幣83兆元）的蘋果（Apple），其次依序為市值2.311兆美元（約新台幣68兆元）的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）、市值1.842兆美元（約新台幣54兆元）的Google母公司Alphabet、市值1.659兆美元（約新台幣48兆元）的亞馬遜（Amazon）。
至於六至十名則分別是特斯拉（Tesla）、股神巴菲特旗下控股公司波克夏（Berkshire Hathaway）、輝達（NVIDIA）、臉書母公司META以及台積電（TSMC），分別以市值1.114兆美元（約新台幣32兆）、市值7800億美元（約新台幣23.01兆元）、市值6850億美元（約新台幣20.21兆元）、市值6050億美元（約新台幣17.85兆元）和市值5410億美元（約新台幣15.96兆元）排序再後。
報告指出，蘋果以市值分別領先沙烏地阿拉伯國家石油公司和微軟6%與13%的比例，重新奪回全球市值最大公司的桂冠；而就市值而言，韓國唯一上榜的企業三星電子（Samsung）是全球第22大公司，比去年下降了7個等級，目前市值為3420億美元；台積電則比去年更向前一個等級，正式跨入全球市值前十大企業榜單。
從榜單中可以發現，美國在市值和公司數量方面持續地在「全球前百強企業」名單中佔據主導地位，一共59家美國企業就佔了總市值的65%；此外，與去年同期報告相比，科技公司的市值增長了71%，證明了科技業仍然是全球最富強的產業。
13年前「最強台劇」爆紅！擠Netflix排行全驚：台灣之光
影音串流平台Netflix近幾年產出不少好劇，不管是陸劇還是韓劇甚至是台劇，只要上架之後都會掀起廣大迴響，不過韓劇及陸劇經常都是碾壓性霸佔排行榜，台劇經常熱潮一過之後就不見人影。近日，就有網友發現「Netflix排行榜」突然出現一部13年前的電視劇《痞子英雄》，讓他好奇「為什麼突然紅回來啊？」貼文引起廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「剛剛無聊看網飛排行榜，看到第七名時覺得怪怪的，看了一下時間現在是2022年啊，為什麼13年前的《痞子英雄》會在排行榜上？」而記者實際到網飛查詢，發現在台灣每日排行熱榜中，第七名確實為《痞子英雄》，打敗超夯韓劇《還有明天》以及《二十五二十一》。
貼文一出，網友紛紛回應「最近剛上映吧？是嗎」、「6月1日才上啊，陳意涵過肩摔仔仔真是帥哭」、「這個月剛上，顯然這部作品在大家心中有多神」、「最神台劇10年來無人可超越」、「根本是台灣之光的台劇，完全無人可以超越」、「痞子英雄後到現在有幾部比這個好看的？」、「以前台劇劇本真的不錯，現在很多真的不知道在幹嘛」、「痞子英雄真的有夠好....一上架我也刷了」、「台劇影史上最好看警察影集，值得再看一次，實至名歸啦」。
《痞子英雄》是2009年的一齣台灣電視劇，是周渝民、趙又廷、陳意涵和張鈞甯等人主演，在當年推出時就造成轟動，如今重新在Netflix上架之後，一舉就殺進排行榜內，顯見該部戲劇的劇情緊抓觀眾的胃口，即便已經是13年前的戲劇，重新上架仍有不少人想要回味，難怪被封為10年來最強台劇，掀起一波話題。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。