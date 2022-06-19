18年救7百命！日「自殺守門員」巡輕生勝地　幫找回人生

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茂幸雄在任職警察的最後一年，就被調派到東尋坊工作。當時他得知1年有20至30人在東尋坊尋短後，感到相當震驚，為了減少自殺的人數，決定在早上以及工作結束後進行巡邏。2003年的秋天，他當時正在巡邏時，看見了一對來自東京的老夫妻明顯想要尋短，他急忙上前制止後，得知他們因生意失敗欠下龐大債務，因而決定結束生命。茂幸雄苦勸這對夫婦不要想不開，還帶他們到社會福利部門提出援助申請，希望能獲得幫助。但在5天之後，茂幸雄收到這對夫婦來信，信中提到他們申請援助時被相關當局拒絕，所以回到了新潟縣，在信寄出後沒多久就懸樑自盡。
這件事情讓茂幸雄感到相當遺憾，於是在2004年退休之後，成立了專門防止人們在東尋坊海崖自殺的非營利組織，每天帶著望遠鏡和志工們一起日日夜夜夜在東尋坊巡邏，並特別注意隻身前來、心事重重的遊客。目前，茂幸雄一手創立的防自殺組織已經有12位巡邏員加入，一起防止民眾想不開跳崖自殺。
每當看見「可疑人物」時，茂幸雄趨前問候並試圖了解對方的問題。而他解決問題的方式很直接，就是協助對方取得所需的東西。比如說，對方如果因失業想自殺，他就會帶對方到輔導就業的部門求助；對方如果因無家可歸想跳海，他會替對方安排住處。有年輕人因為遇上茂幸雄，因此展開了新的人生。許多人在感到迷惘時，也會前來此地與茂幸雄談話。
因為新冠肺炎疫情影響，日本去年全國自殺人數增加，因此茂幸雄也設置了熱線以及信箱，讓人可以線上進行諮詢，每個月收到不下30起「工作沒了」、「與朋友相處不愉快」等相關煩惱。在茂幸雄以及志工的協助之下，每年在東尋坊自殺的人數已經降至10人左右，而茂幸雄開始巡邏活動的這18年之間，已經救助超過700人。
雖然「防止自殺」這件事情難度相當的高，茂幸雄的行為也曾不被人看好，被外界批評「你要怎麼救沒救的人？」、「你是傻子嗎？」但茂幸雄表示，來這尋短的人之中，「沒有人真的想死」，只是希望有人可以朝他伸出援手、想聽到「我能幫你想辦法」這句話，因此他也會「想辦法」堅持著心中的正義，在海崖邊繼續巡邏，幫助在人生中迷茫的人們。
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