NOW早報／BA.4、BA.5恐進社區？羅一鈞坦承：遲早會有

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羅一鈞指出，隨著邊境逐漸放寬，明天「3+4」入境檢疫措施上路，新亞型變異株BA.4、BA.5，還是有可能進入國內社區，但目前國內主要流行株為BA.2，還有著交叉保護力與疫苗接種保護力，推估台灣要轉為BA.4和BA.5，研判還需要數月時間。他也呼籲民眾，落實篩檢和自主防疫，務必配戴好口罩，減少傳染及感染風險。
今日天氣／鋒面又來！各地天氣漸不穩 中部以北沿海防大雨
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，明（15）日要特別注意的是，今日午後降雨情形會比昨日明顯，尤其是中部以北地區、宜花地區以及南部山區可能會出現局部大雨。氣溫方面，夜晚至清晨各地低溫約落在25、26度，白天高溫部分，北部地區及東半部地區雲量增多，導致高溫略降，約落在29、30度，中南部地區則仍有32、33度高溫。
旅行社免3劑出團！指揮中心「原則同意」 儘速公佈配套
Omicron亞型變異株BA.4及BA.5已達邊境，振興醫院感染科主任李明政昨（14）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，即使感染過BA.1、BA.2者，還是可能感染BA.4及BA.5，屆時本土總感染人數可能會破500萬人，雖然症狀可能會較輕微，但還是會有重症死亡個案，民眾仍要持續做好防護。
中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨於疫情記者會中表示，BA.4、BA.5病毒遲早會進入社區，預計數月後可能會造成下一波疫情。
對此，李明政說明，由於演化關係，新冠肺炎病毒突變後，BA.4、BA.5與BA.1、BA.2有些微不同，本來BA.1、BA.2對於原始株疫苗突破性感染就比較高，民眾若是接種原始株抗體疫苗，面對BA.4、BA.5更沒有抵抗力，容易被感染。
李明政進一步表示，「無敵星星」金鐘罩僅針對BA.1、BA.2等原來確診過的病毒株，因此染疫過的民眾還是可能會感染BA.4、BA.5，只是李研判，若曾確診後，再染BA.4及BA.5，「整體症狀會往輕微的路走，不會往越嚴重的路走」，但個案還是可能會有重症、死亡狀況，因此還是要當心。
邊境檢疫自今（15）日零時起將鬆綁為「3+4」，李明政直言，勢必約有50%的境外移入病患會直接進入社區，並造成本土民眾感染，若是這些境外移入個案攜有BA.4及BA.5，會讓以前未曾感染過的民眾被感染，即使有感染過BA.1、BA.2的民眾，也可能染上BA.4及BA.5。
李明政先前曾預估，現在本波疫情確診總人數約達到400萬人後，疫情就會下降，但若是BA.4及BA.5未來進入本土，「人數會堆疊上去」，可能會破500萬人確診。
李明政解釋，未來疫情會一波波出現，一波下滑後另一波又起，但預計第二波、第三波疫情都會低於本波疫情流行，是因為民眾已打過三劑，且有些民眾本來就不易被感染，再加上部分民眾已經確診過，就算再感染也不會全數都又染疫，只是民眾仍要持續做好防疫措施，不可鬆懈。
至於是否該打第四劑，李明政認為，「說實在的效果已經不大啦，要打也可以，聊勝於無啦！」但是打了第四劑效果並不高，除非是打新一代Omicron的次世代疫苗，也要備妥有效的治療藥物，才能與病毒共存。
中央研究院生醫所兼任研究員何美鄉接受《NOWnews今日新聞》採訪時提及，今年1月首次在南非發現BA.4跟BA.5，當時南非主要還是流行BA.1跟BA.2，BA.4跟BA.5出現較慢，「顯然他就競爭不起來」，但當民眾都感染BA.1跟BA.2後，BA.4跟BA.5藉助免疫逃避能力開始傳播，且傳播力比BA.2快約11%至12%左右，但這並非代表BA.4跟BA.5繁殖能力比較強或是病毒比較多，而是因為在感染BA.2後，BA.4跟BA.5還是可以突破造成感染。
何美鄉分享，許多南非民眾都感染過BA.1，有研究發現，只有感染BA.1，可是未打疫苗者，血清綜合BA.4跟BA.5能力很低，但若打過疫苗，再加上感染BA.1後，對於BA.4跟BA.5防護能力提高許多，這代表BA.1與BA.4跟BA.5不同，BA.4跟BA.5逃避BA.1能力很強，也意即感染過BA.1跟BA.2的人，雖比較不會再被BA.1跟BA.2感染，卻還是可能會感染BA.4跟BA.5。
不過何美鄉指出，BA.5致病性並沒有比較強，被BA.5感染就跟感染BA.1一樣，「不要害怕，你打了疫苗都一樣」，民眾要打好三劑疫苗，就能正常生活，要特別注意的是，若是很體弱的人，「你可以再去躲一躲」，等看看秋冬有無雙價疫苗可以打。
何美鄉預估，秋天時次世代疫苗可能就會進口，可能體弱的人現在打完第四劑後，屆時要打第五劑，至於一般民眾就要看疫情變化狀況，再考量是否要打第五劑，他也強調，雖然國外說BA.5致病性並沒有比較強，但國外多是自然感染，與台灣狀況不同，台灣僅能做為參考，民眾還是要依靠疫苗，並增強自身免疫力，才能面對疫情。
曹格爆婚變！吳速玲遭直擊搬新家 夫妻近況曝光
歌手曹格今年3月被爆酒後失控，同月月底又失控在臉書飆罵藍心湄、嗆聲自己的公司沒有自由，之後傳出他與吳速玲鬧婚變，事件沸沸揚揚，昨（14）日稍早又被爆料已經與吳速玲分居，對此，《NOWnews 今日新聞》詢問曹格經紀人，經紀人也做出回應。
據《鏡週刊》報導，吳速玲疑似早與曹格分居，悄悄搬到新家，被目擊與好友逛完街後回到的家，竟不是以前的住處，似乎搬到了新家，讓婚變傳聞再度甚囂塵上，據了解，吳速玲與孩子們一起住在天母，曹格則是單獨住在內湖的工作室。
針對此事，曹格經紀人回應：「藝人私生活不予回應，謝謝。」此外，引人注意的是，曹格自從3月醉酒鬧事後，就飛回馬來西亞，在臉書提到要開唱的消息，而他在16日確定有演出活動。此外，縱使外界傳聞他與吳速玲婚變，但其實曹格在五月母親節時，特別轉發了吳速玲的臉書發文，似乎在用行動破除傳言。
中職／象魔力4.2局狂失5分 兄弟戰績倒數第二
中信兄弟昨（14）日在主場台中洲際棒球場遭遇樂天桃猿，猿隊靠著林承飛開轟，單場2打點好表現帶領下，終場以5:2擊敗兄弟，兄弟也吞下2連敗。
兄弟此役推出左投象魔力先發，結果他遭遇亂流，主投4.2局狂失5分，吞下敗投，被打10安打，投出3次三振，本季第4敗。
象魔力首局就被狙擊，郭嚴文高飛犧牲打後，林承飛敲出適時安打追加分數，單局打下2分，兄弟打線下半局由陳子豪擊出滾地球送回1分，沒想到樂天林立次局又敲出高飛犧牲打再取分，兄弟林書逸下半局敲出適時安打緊追1分。
4局上林承飛開轟再度拉開比數，5局上林泓育又敲出高飛犧牲打，兄弟打線追趕無力，最後只好吞敗。
面試官「給30元買50元的菸」？他神回錄取 主管眼睛全亮
有求職經驗的人都知道，面試是能否獲得工作的重要環節，因此從進公司到所有流程結束，面對任何問題都須注意自身的言行舉止以及應答，對此某公司為了測驗求職者的應對能力，就詢問「老闆給30元，請你去買一包50元的菸，你會如何應對」，而團體面試中的眾人紛紛給予回應，但僅有一位的答案受主管親睞，當場錄取。
綜合陸媒報導，某間公司的面試來到最後階段，剩餘5人將以團體面試的方式評估是否錄取，此時面試官詢問「老闆給你30元，讓你幫他買一盒50元的煙，你怎麼辦？」此時求職者們陷入一陣的思考，一段時間後，便陸續針對問題給予回覆。
首位面試者回應「我想是這樣，老闆明知道菸要50，卻只給我30，要不是考驗我，不然就是不想多給錢，那我就會直接去買，並讓商店寫個收據，回頭讓財務報銷，或透過行動支付轉帳給我也行」；第2位則回答「我會說表示自己不是很懂菸，也怕買到老闆不想要的商品，不如就讓公司的櫃檯去買比較保險」。
第3位表示「我會直接買盒30元的菸，交給老闆後說店裡50元的菸沒有了，就順勢替他買了某某菸，也不錯」；第4位說道「我會直接的墊上20元把菸買回來，什麼也不說，我相信老闆心裡有數，以後自然對我看重」；上述4位回答完後，當下面試官和主管們並無太多表示，直到最後一位面試者答題才有了轉變。
第5位求職者開頭就提到「我即使知道這菸要50元，也不會當場說」，他強調「我會到店裡後打電話給老闆，說這裡賣的菸可能是漲價了，需要50元，裝作剛知道的樣子，並詢問要不要換其他牌子，其實這段話繞了一圈，換不換牌子不重要，就是要讓老闆明白，就算真的買了50元的菸，也是我加錢買的」。
面試官和主管聽完第5位的回答後，眼睛立刻亮了起來，甚至直接抬起頭宣布他當場錄取，面試官解釋，這樣應對方式是最合理的，因為「裝作不知道，說明菸漲價」能顧及老闆的面子，詢問「要不要換其他牌子」也委婉說明老闆給的錢不夠，這樣即使自己墊了20元，事後也不會因為要錢而感到尷尬，這樣對雙方都好的作法，是公司在與客戶交涉時相當重視的環節。（編輯：賴禹妡）