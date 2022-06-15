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疫苗效力不足？BA.4、BA.5肆虐美　夏季恐爆新疫情

▲美國確診病例中逾21%感染BA.4、BA.5。圖為紐約時報廣場病毒檢測站。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國確診病例中逾21%感染BA.4、BA.5。圖為紐約時報廣場病毒檢測站。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-15 13:30:112022-06-15 13:35:59

Omicron亞型變異株BA.4與BA.5今年4月首部於南非被發現，其中BA.5在全球各地掀起病例增加，台灣也在13日時宣布攔截境外移入個案，而美國疾病管制暨預防中心（CDC）也表示，截至11日為止，BA.4與BA.5感染病例持續增加，已經超過整體的20%。

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根據《路透社》報導，儘管目前BA.2仍是各國主流病毒株，但有數據顯示，近來BA.4與BA.5的感染案例不斷增加，世界衛生組織早在3月時，就將這兩種快速傳播的新亞變異株列入監測名單，並且指定為歐洲關注的變異株。

歐洲疾病控制及預防中心（ECDC）也在13日時警告，BA.4與BA.5比起其他變種病毒傳播更快，未來可能將取代BA.2成為主流病毒株，並且導致更多重症以及死亡案例。

美國明尼蘇達州羅徹斯特市（Rochester）梅約醫療中心（Mayo Clinic）疫苗研究小組負責人波蘭（Gregory Poland）表示，根據南非的數據顯示，這兩種亞變異株更擅長躲避由疫苗或是先前感染所產生的免疫力，讓人十分擔憂。

波蘭指出，儘管由疫苗或先前感染所產生的免疫力，能有助於防止重症或是死亡，但BA.4與BA.5很有可能會導致夏季爆發新一波感染，而那時正是孩子們回到學校，以及第二次加強劑免疫力陸續減洛的時候。

根據美國CDC估計，光是在6月5日那一週，BA.4僅佔美國變異株的5.4%，而BA.5則佔了7.7%。但到了6月11日，BA.4增加至8.3%、BA.5則是佔了13.3%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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