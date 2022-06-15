疫苗效力不足？BA.4、BA.5肆虐美　夏季恐爆新疫情

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歐洲疾病控制及預防中心（ECDC）也在13日時警告，BA.4與BA.5比起其他變種病毒傳播更快，未來可能將取代BA.2成為主流病毒株，並且導致更多重症以及死亡案例。
美國明尼蘇達州羅徹斯特市（Rochester）梅約醫療中心（Mayo Clinic）疫苗研究小組負責人波蘭（Gregory Poland）表示，根據南非的數據顯示，這兩種亞變異株更擅長躲避由疫苗或是先前感染所產生的免疫力，讓人十分擔憂。
波蘭指出，儘管由疫苗或先前感染所產生的免疫力，能有助於防止重症或是死亡，但BA.4與BA.5很有可能會導致夏季爆發新一波感染，而那時正是孩子們回到學校，以及第二次加強劑免疫力陸續減洛的時候。
根據美國CDC估計，光是在6月5日那一週，BA.4僅佔美國變異株的5.4%，而BA.5則佔了7.7%。但到了6月11日，BA.4增加至8.3%、BA.5則是佔了13.3%。
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