特企／新婚夫妻成家第一步！專家：客製化妥善利用空間
六月在西方的文化裡是最適合結婚的月份，近幾年受到西方婚禮文化影響，台灣也開始有六月新娘的說法，雖然因為疫情影響無法舉辦夢幻婚禮，但在此時登記結婚的夫妻也不在少數。新婚小夫妻成家後第一步，就是一起打造愛的新居，而該如何挑選合適的家具，則是一項重要課題。
近年小坪數住宅當道，在居住空間有限的情況下，妥善規劃家具配置，提高空間效益，讓居家環境美觀舒適又實用，已是每個屋主都需要具備的技能。在規劃家具時，最常碰到的情況便是許多家具行的現成家具尺寸和家中可擺放區域不合，在預算有限、不考慮所有家具都訂製的情況下，想要找到樣式和尺寸都完全符合心意的家具更是難上加上。對此具35年沙發製造經驗的專家Paul Yang表示，民眾可以先挑選置物櫃這類大型現成家具，而沙發這種美觀、舒適、耐用等缺一不可的家具，則建議找有提供客製化服務的品牌，依照需求訂製尺寸與材質、顏色，在挑選家具上會更加省時省力。
沙發專家Paul Yang推薦由台灣沙發工廠直營的「沙發先生家居」，提供多款精美沙發，無論是皮沙發、布沙發，或是符合現今裝潢潮流的北歐風沙發，甚至是具收納功能與可兼做沙發床使用的功能型沙發，都可以在這裡找到。所有沙發都能做客製化調整，顏色、布料、尺寸、軟硬度皆能客製化，民眾可在此挑選到最符合自己的心意的沙發。全館價格公開透明不二價，且提供5年沙發主結構保固，讓民眾在選購時也能更加放心。
Paul Yang也建議小坪數家庭在選購沙發時，盡量挑選淺色系低背沙發，可讓空間視覺感受更加開闊；沙發不要剛好擺滿背牆，寬度最好佔背牆四分之三，適度留白能讓整體空間不會太過壓迫；若家中空間不足，挑選一組具收納功能的沙發，還能增加收納量，提升空間效益。
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