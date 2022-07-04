Tag人物／虎克船長的酸甜滋味 小雞腿手划出精彩人生

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詹翔欽自出生那一刻起，便知道自己的與眾不同，自從自己有意識以來，詹翔欽就必須面對旁人的指指點點，有些小朋友會害怕他、有些小朋友會嘲笑他，「那時候我能做的事情，就只能躲在我父母的背後偷哭」詹翔欽說，父母為了讓詹翔欽可以融入人群，便讓他戴上了義肢假手，沒想到義肢卻令詹翔欽更加的自卑，他害怕當別人發現他的手是假的之後，便會離他而去，直到國中時期，遇到一位善解人意的學妹，看到詹翔欽的小雞腿手，居然脫口而出一句：「很可愛」，這是十六年來詹翔欽第一次意識到，原來一個肯定，可以讓人溫暖一輩子，從此之後他開始接受自己的不完美，不再刻意隱藏自己的小雞腿手，更因為這個與生俱來的特色，讓人逐漸認識到新埔有位虎克船長在賣檸檬茶。
長期接觸檸檬腐蝕皮膚 苦心熬出最小氣檸檬茶
新埔因為地理環境的關係，有著豐富的日曬條件、跟獨特的九降風，這些得天獨厚的地理條件造就了新埔的特產「柿餅」，詹翔欽觀察到這項在地優勢，轉念想檸檬是否可以經由風曬，成為另一項新埔名產，詹翔欽上傳了自己切檸檬的影片到網路上，引起許多支持者的迴響，詹翔欽收到鼓勵後，用自己教游泳的學費、比賽獎金以及演講所存下來的15萬，開始了自己的檸檬茶創業，詹翔欽從不吝嗇分享自己檸檬茶的作法，他說即使被專訪拍攝這麼多次，也沒有人會願意學他們的作法，因為實在太費工了，詹翔欽曾因為趕工切檸檬，皮膚還被酸性腐蝕到破皮，切好的檸檬片需要在戶外風曬四到五天的時間，再放進烤箱去烘焙，當檸檬從青綠色變成金黃色時，三百斤的檸檬會精煉成三十斤，所以詹翔欽自嘲這是「最小氣的檸檬茶」。
大學從幼教轉到體育系 實力證明身障也需運動
詹翔欽是游泳健將，他認為身障人士比一般人更需藉由運動來預防肌肉萎縮，詹翔欽不僅是游泳教練、具備救生員執照，更憑實力取得了健身房指導員的資格，詹翔欽分享自己的教練生涯，許多行動障礙者其實很希望可以跟班上的同學一起進行體育活動，但礙於空間、課程設計，老師沒辦法顧到特殊需求的同學，往往不是犧牲這些同學的權益，就是需要請一對一的指導員，「我們這社會是很現實、很殘酷的，我們想要做很多事情，往往會必須向現實給妥協。」詹翔欽感嘆，他很希望藉由自己的體育專業去幫助到肢體障礙者去運動，但往往這些人的家裡經濟環境都不太好，教身障人士的成本相當高，但是若好心不收費，卻造成自己沒有經濟來源，左右為難苦思之下詹翔欽體悟到，必須要自己先吃得飽，才有力氣可以幫助到別人，因此創業的想法在心中油然而生，憑著一手撐起家裡經濟重擔，並且為所有的身障人士，都撐起了一片天！
每個人來到世上都是必然 挫折與歷練也能影響他人
「如果我今天不是身障者，我是一個一般正常人，我可能沒有那麼大的能力。」對於自己與生俱來的不同，沒有人能選擇自己的命運，卻可以決定自己要過什麼樣的人生，你可以選擇每天自怨自艾，你也可以使出洪荒之力與命運搏鬥，創造自己的精彩故事，詹翔欽從小比別人少了一隻手，他比別人過得更辛苦、經歷了比較多的困難，在接受了幫助之後，詹翔欽在有能力時更願意去把這份正向力量傳送出去，詹翔欽的人生就如同從一顆酸澀的檸檬，經過了長時間的風曬、高溫的烘烤，漸漸的成為酸甜回甘的美味檸檬茶，這個味道會讓人回味無窮一試成主顧。
【#Tag人物小檔案】
姓名：詹翔欽
年紀：29歲
現任：「翔琪檸檬茶」負責人
學歷：新竹教育大學體育系經歷
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