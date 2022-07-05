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「三高候選人」達71萬　五項危險因子曝

▲根據國健署統計，有超過37%、約71萬的40歲以上民眾被檢出有代謝症候群，將面臨三高等慢性病發生的危機。（示意圖／取自Pixabay）
▲根據國健署統計，有超過37%、約71萬的40歲以上民眾被檢出有代謝症候群，將面臨三高等慢性病發生的危機。（示意圖／取自Pixabay）

記者許若茵／台北報導

2022-07-05 09:53:57

你是「三高候選人」嗎？根據國健署統計，有超過37%、約71萬的40歲以上民眾被檢出有代謝症候群，將面臨三高等慢性病發生的危機。衛福部長陳時中今（5）日提醒，40歲以上的民眾，可多加善用國健署提供的免費成人預防保健服務，來瞭解自己是否罹患代謝症候群。

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根據109年國人死因統計結果顯示，國人十大死因逾半數是因為慢性疾病，尤其是腦血管疾病、心臟疾病、糖尿病、高血壓性疾病等，這些疾病早期沒有特別症狀，但都有常見共通的危險因子，包含腹部肥胖、三高（血壓、血脂、血糖）、好的膽固醇過低等五項危險因子，而五項中若有三項以上，就是罹患代謝症候群。

國健署指出，代謝症候群的病人後續發生心血管疾病、糖尿病、高血壓、高血脂的風險，比一般民眾健康高出2至6倍，因此，有效早期預防或控制管理好代謝症候群，是阻斷發生慢性疾病與降低民眾健康危害的不二法門。

國健署說明，不良的生活型態是導致代謝症候群發生的主要因素，相較於一般民眾而言，吸菸者、缺乏身體活動者分別增加1.5倍與2倍的代謝症候群發生機率，要特別注意的是，罹患代謝症候群的民眾，常常因為平時沒有明顯的身體不適症狀，所以輕忽自我健康管理的重要性，進而錯失了遠離慢性病的良機。

為幫助民眾做好代謝症候群的健康管理，國健署與健保署合作，推動「代謝症候群防治計畫」，透過基層診所做為民眾在地的健康好鄰居，幫助民眾有效改善慢性病共同危險因子，遠離代謝症候群的危害。

陳時中表示，「代謝症候群防治計畫」是針對20至64歲的民眾，透過健康檢查發現有代謝症候群，藉由基層院所醫師的協助，評估其慢性病風險因子，進而依照個人化的健康管理需求，提供飲食、運動、體重控制、戒菸戒檳、三高管理等健康指導，並由醫師和病人共同設定改善目標，定期追蹤和年度評估，瞭解個案代謝症候群是否已改善。

陳時中期許，民眾可以做到早期健檢、早期管理、避免慢性病的健康守則，呼籲40歲以上的民眾，可多加善用國健署提供的免費成人預防保健服務，來瞭解自己是否罹患代謝症候群，及早配合此計畫，在醫師的指導下做好個人健康管理，即可重拾健康，避免慢性病的發生。

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