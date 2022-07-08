Omicron對小孩有殺傷力！醫：打疫苗像買保險　越早越好

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台大醫院提到，許多兒童重症有神經系統異常，除了腦炎以外，還可能出現腦血管病變導致缺血性中風，而有慢性病的兒童，如先天性心臟病、腦性麻痺、早產兒合併肺發育不良，若染疫後可能會重症、呼吸衰竭、多重器官衰竭甚至死亡，或是急性期過後，也可能出現多重系統發炎症候群與長新冠等問題。
台大醫院小兒部主任李旺祚說明，中風是少見但可能發生的神經併發症，有一名12歲確診男孩發燒併右側麻木無力，有血管病變、腦左側與右邊額葉有病變，不過在沒有接受特別治療下，肢體無力已逐漸恢復。
李旺祚認為，腦血管的影響在感染Omicron合併神經併發症的病童可能不是少見的現象，需要特別留意，有一名8歲男孩有發燒和局部抽搐、肝腎功能異常，腦波顯示慢波，沒有放電波，且磁振造影顯示發炎反應併局部缺血，並有明顯血管病變，使用瑞德西韋、免疫球蛋白等藥物治療後，現已出院且恢復良好。
李旺祚說，染Omicron變異株的住院兒童中，神經的併發症並不少見，且腦炎與疑似腦炎個案明顯比原始株高，中風、腦血管病變也都是病童可預見的神經併發症，MIS-C（兒童多系統發炎症候群）也會合併不同神經問題值得關注，及早治療多數都可以有很好的預後。
台大醫院小兒部副主任張鑾英提醒，兒童確診及住院個案多是尚未打疫苗的兒童，隨著疫苗施打，兒童確診個案逐漸下降，確診兒比成人更會發燒高、胃口或活力變差、尿量減少、腹痛、嘔吐、腹瀉，在重症與死亡個案中，6成都有慢性病，預防勝於治療。
張鑾英認為，保護自己有兩個方法，就是戴口罩、施打疫苗，另邊境應做管控，讓病例不要外擴；針對5歲以上陸續開打第二劑，家長疑慮是否該晚點再打，張則喊話「能盡早打就盡早打」，打疫苗就像買保險，越早買越有保障。
「施打新冠疫苗是預防新冠肺炎的有效方式！」台大醫院小兒感染科主任呂俊毅強調，研究顯示，疫苗針對變異株的保護效果雖有下降，但針對重症仍有約7到9成保護力，而2劑疫苗對於預防MIS-C可達大約9成。
不過許多家長會擔心小孩施打疫苗的效果、副作用與後遺症等問題，台大醫院小兒心臟科主任王主科分享，目前疫苗導致心肌炎發生機率，平均約為十萬分之一，而風險最高的青少年男性約為萬分之一，且多為輕症，幾乎不會留下後遺症，也極少有死亡案例，但若感染新冠肺炎，產生心肌炎或MIS-C造成心臟影響的比例遠高於新冠疫苗引起的心肌炎。
王主科透露，台大醫院對建國高中、成功高中、大安高工、南港高工等校學生，在施打疫苗前進行心電圖鑒察，施打第二劑BNT後2日，再進行第二次心電圖檢查，經過電腦自動比對兩次心電圖後，有問題的由醫師判讀是否轉診。
王主科進一步分析，比對後約有51人心電圖異常，轉診有顯著異常者包含無症狀心肌炎、有心室早期收縮者1人、心律不整4人，其中心搏過緩2人、心房頻脈1人、心室早期收縮1人，但經門診追蹤已全部改善。
台大醫院副院長高嘉宏呼籲，新冠疫苗確實可以預防新冠病毒感染後轉為中重症，有重要的防治效果，且副作用、後遺症相較染疫後的中重症機率更是微乎其微，因此請家長們不用過於擔心，儘早讓兒童施打疫苗提升保護力，並降低中重症機率。
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