虛擬淘金熱／2hr賺10萬！打破時空限制　VTuber紅什麼？

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其中最為人所知的，無非是2007年問世的初音未來，將虛擬角色從「擬真」轉變為「日式動漫人物設計」，最後才因為絆愛等多名虛擬實況主，才由預先錄好的影片轉為直播方式。《華爾街日報》曾報導稱，「虛擬YouTuber是日本漫畫和動畫悠久傳統的一種演變，為漫畫書和電視螢幕上早先描繪的那種人物提供了即時互動。」
而台灣也有自己的VTuber，2017年YAHOO TV推出第一名台灣VTuber「虎妮」之後，至今也已經約有2千名VTuber相繼出道。但相較於日本，台灣目前產業規模較小，也尚未形成一條完整的產業鍊。
台灣虛擬網紅協會理事長陳封平在2018年發現VTuber產業的潛力後，偕同台灣動畫、聲優、網紅及科技等15家廠商成立台灣第一個VTuber聯盟，於2019年正式成立協會，透過與企業合作、舉辦國際虛擬人論壇、國際虛擬人黑客松創作大賽等活動，積極帶動台灣VTuber產業發展，讓外界更了解虛擬網紅。
陳封平指出，過去如遊戲、電影等數位內容都是完成品經濟居多，在作品完成之後，消費者才會去花錢享受。但是VTuber的演出過程當中，觀眾會隨著他的活動，跟著心情起伏，也因此為內容消費帶來了革命性的變化。
根據數據分析平台PLAYBORD統計，在「2021年Super Chat贊助金額榜單」（Google的實況贊助機制）的前10名當中，就有9名是VTuber，贊助金額高達2.3億元。另外，VTuber還能推出周邊商品以及IP素材，除了能由此見到VTuber市場的潛在巨大商機外，顯示出虛擬偶像這樣的新型態內容消費形式，已經超越了真實人類，並在全球掀起了炫風。
與YouTuber不同的地方在於，VTuber是以虛擬形象再加上角色設定展現在眾人面前，有時候形象還是非現實的設定，卻也因此營造出神秘感，更凸顯了中之人的個人特質，以此吸引觀眾。從社群分析機構Hype Auditor調查中也能發現，VTuber整體平均互動率比起真人KOL高出將近3倍，顯示粉絲們對VTuber的黏著度更高，且更願意與他們進行互動。
一名同樣身為創作者的觀眾澱粉大俠（化名）就表示，VTuber對她而言的意義就像是一同前進的夥伴。「知道自己日常忙碌的時候，所認同的VTuber也在努力創作，因此產生了更多的陪伴感，對方也變成自己迷茫時堅持下去的燈塔。」澱粉大俠指出，這與單純支持偶像活動的感覺不同。在即時直播互動之下，能看見VTuber的成長以及觀眾增加，更能感受到VTuber變得更好的感覺。
的確在這幾年內，因為新冠肺炎疫情肆虐，「宅」經濟更加被驅動著進步，這時候VTuber便成為了具有陪伴性質的新娛樂選項，在家裡打開電腦就能參與進群眾當中，即使無法踏出家門，陪伴需求也能獲得滿足，在社群氛圍的群化效果之下，讓人能明顯感受「我不孤單」。
KOL Rader資料庫統計顯示，包含Vuber、虛擬網紅、虛擬YouTuber的「VTuber」相關關鍵字，在2021年內成長了138%，從統計數據便能看出，VTuber在台灣的討論熱度正不斷上升，形成新一波潮流。陳封平表示，VTuber與真人偶像或是演員等是很不一樣的事，針對自己的分眾黏著度是非常高的。
在認同這名VTuber之後，也進而會想要支持對方，這時錢的多寡已不重要，要緊的是表達心意這件事。澱粉大俠認為，因為VTuber除了檯面上看到的努力之外，還有很多辛苦是觀眾看不到的，「我會願意抖內，是因為我覺得他們完全值得，而且他們帶給我的快樂不是隨便在街上用錢就買得到的，是因為有他們，抖內才有價值。」
在觀看VTuber直播時，常常能看到有觀眾抖內時，再附上長長一串加油打氣的話語，或向VTuber分享近期煩惱，尋求解決之道。不過有時也能看到觀眾們的「號召力」，隸屬於NIJISANJI EN旗下男團Luxiem的Ike Eveland在某次直播當中，碰上有觀眾開玩笑稱「抖內免錢」，隨即少至10幾元、多至上千元各個金額、不同幣種的抖內排山倒海而來，讓他嚇得趕忙邊喊「（抖內）不是免費的」，邊暫停抖內功能（影片約02:48:10處）。根據PLAYBORD數據顯示，當天整場直播下來，Ike Eveland就入帳了超過台幣16萬元。
碰到觀眾的抖內，VTuber大多都會選擇當場感謝。不過有時候也會碰到一次湧入許多抖內，若一一唸出內容並道謝，可能就會導致原先的直播內容中斷，因此像Ike Eveland等VTuber就會特別進行一場「感謝抖內直播」，一個一個唸出抖內內容，向觀眾表達謝意。
陳封平認為，「真人」跟「虛擬人」原本就是兩件事，但是虛擬人可以突破時空的限制，像是就曾經有日本VTuber團隊以實時連線演出的方式，在上海徐家匯LiveHouse進行表演，製作團隊還能繼續思考，接下來前往各大城市直接演出的可行性。
VTuber也能省去許多外部條件，陳封平便舉例，若是有台灣藝人想要跨足演藝圈，除了考量日文程度之外，也需要有日本當地的支持，「但VTuber並不一樣」，像是虎妮的訂閱者有一半是日本人，先前也有一名訂閱數不到2萬人的台灣VTuber在2個小時的直播當中，就收到了超過台幣10萬元的「抖內」，而且幣種包括台幣、日幣、美元等共6種。顯示出國界限制對於VTuber已經不是那麼重要。
不過對於近來元宇宙掀起的熱潮，透過裝備人們就能用虛擬分身在虛擬世界社交、工作，但是否能與VTuber共榮共存，陳封平抱持保留態度。元宇宙的確需要虛擬人去幫忙開拓，才比較容易成形，但即使元宇宙已經打好基礎，若無法帶給受眾們更好的演出效果或是視覺享受，消費者不買單也很難談到兩者相輔之下的產業發展。且在元宇宙興起之前，就已經蓬勃發展的海外經紀公司上市，說明了投資人也認同現在這個市場。