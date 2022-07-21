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虛擬淘金熱／2hr賺10萬！打破時空限制　VTuber紅什麼？

▲VTuber相關產業在近年來展露頭角，可以不受時空限制，並且給觀眾製造出「陪伴感」，因而創造蓬勃商機。（圖／翻攝自ANYCOLOR官網）
▲VTuber相關產業在近年來展露頭角，可以不受時空限制，並且給觀眾製造出「陪伴感」，因而創造蓬勃商機。（圖／翻攝自ANYCOLOR官網）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-07-21 16:45:002022-07-21 16:51:23

近年來元宇宙概念興起，「虛擬」這個詞也廣受大眾討論，其中「虛擬實況主」（Virtual YouTuber，VTuber）相關產業也逐漸展露頭角。不過早在2016年，日本就已經提出VTuber這個名詞，並實際透過「虛擬」的偶像活動，在接下來幾年快速發展，並且創造出蓬勃商機。

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說到VTuber就不得不先從虛擬人物開始說起，這個概念其實並不陌生，最初起源於網路世界發展時，使用者在其中所使用的頭像以及網名，隨著線上遊戲以及科幻作品推出，再近一步推展了虛擬形象的功能，像是2002年的電影《虛擬偶像》（Simone）其中描述了用電腦影像製作虛擬演藝人員來吸引觀眾、2012年的出版的小說《一級玩家》更是讓人們想象出未來以虛擬形象過生活的樣貌。

其中最為人所知的，無非是2007年問世的初音未來，將虛擬角色從「擬真」轉變為「日式動漫人物設計」，最後才因為絆愛等多名虛擬實況主，才由預先錄好的影片轉為直播方式。《華爾街日報》曾報導稱，「虛擬YouTuber是日本漫畫和動畫悠久傳統的一種演變，為漫畫書和電視螢幕上早先描繪的那種人物提供了即時互動。」

而台灣也有自己的VTuber，2017年YAHOO TV推出第一名台灣VTuber「虎妮」之後，至今也已經約有2千名VTuber相繼出道。但相較於日本，台灣目前產業規模較小，也尚未形成一條完整的產業鍊。

▲今年8月的橘子嘉年華開幕記者會使用虛擬攝影棚，並邀請VTuber「貝塔虎妮」助理主持。（圖／資料照片）
▲台灣第一位VTuber是由Yahoo TV推出的「虎妮」。圖為2021年8月舉辦的橘子嘉年華開幕記者會，當時邀請「貝塔虎妮」擔任助理主持。（圖／資料照片）
台灣虛擬網紅協會理事長陳封平在2018年發現VTuber產業的潛力後，偕同台灣動畫、聲優、網紅及科技等15家廠商成立台灣第一個VTuber聯盟，於2019年正式成立協會，透過與企業合作、舉辦國際虛擬人論壇、國際虛擬人黑客松創作大賽等活動，積極帶動台灣VTuber產業發展，讓外界更了解虛擬網紅。

陳封平指出，過去如遊戲、電影等數位內容都是完成品經濟居多，在作品完成之後，消費者才會去花錢享受。但是VTuber的演出過程當中，觀眾會隨著他的活動，跟著心情起伏，也因此為內容消費帶來了革命性的變化。

▲台灣虛擬網紅協會理事長陳封平（右）指出，現在能以動態捕捉設備搭配虛實整合技術，讓虛擬網紅及真人同時出現在虛擬場景中。（圖／台灣虛擬網紅協會提供）
▲台灣虛擬網紅協會理事長陳封平（右）指出，現在能以動態捕捉設備搭配虛實整合技術，讓虛擬網紅及真人同時出現在虛擬場景中。（圖／台灣虛擬網紅協會提供）
根據數據分析平台PLAYBORD統計，在「2021年Super Chat贊助金額榜單」（Google的實況贊助機制）的前10名當中，就有9名是VTuber，贊助金額高達2.3億元。另外，VTuber還能推出周邊商品以及IP素材，除了能由此見到VTuber市場的潛在巨大商機外，顯示出虛擬偶像這樣的新型態內容消費形式，已經超越了真實人類，並在全球掀起了炫風。

與YouTuber不同的地方在於，VTuber是以虛擬形象再加上角色設定展現在眾人面前，有時候形象還是非現實的設定，卻也因此營造出神秘感，更凸顯了中之人的個人特質，以此吸引觀眾。從社群分析機構Hype Auditor調查中也能發現，VTuber整體平均互動率比起真人KOL高出將近3倍，顯示粉絲們對VTuber的黏著度更高，且更願意與他們進行互動。

一名同樣身為創作者的觀眾澱粉大俠（化名）就表示，VTuber對她而言的意義就像是一同前進的夥伴。「知道自己日常忙碌的時候，所認同的VTuber也在努力創作，因此產生了更多的陪伴感，對方也變成自己迷茫時堅持下去的燈塔。」澱粉大俠指出，這與單純支持偶像活動的感覺不同。在即時直播互動之下，能看見VTuber的成長以及觀眾增加，更能感受到VTuber變得更好的感覺。

的確在這幾年內，因為新冠肺炎疫情肆虐，「宅」經濟更加被驅動著進步，這時候VTuber便成為了具有陪伴性質的新娛樂選項，在家裡打開電腦就能參與進群眾當中，即使無法踏出家門，陪伴需求也能獲得滿足，在社群氛圍的群化效果之下，讓人能明顯感受「我不孤單」。

KOL Rader資料庫統計顯示，包含Vuber、虛擬網紅、虛擬YouTuber的「VTuber」相關關鍵字，在2021年內成長了138%，從統計數據便能看出，VTuber在台灣的討論熱度正不斷上升，形成新一波潮流。陳封平表示，VTuber與真人偶像或是演員等是很不一樣的事，針對自己的分眾黏著度是非常高的。

在認同這名VTuber之後，也進而會想要支持對方，這時錢的多寡已不重要，要緊的是表達心意這件事。澱粉大俠認為，因為VTuber除了檯面上看到的努力之外，還有很多辛苦是觀眾看不到的，「我會願意抖內，是因為我覺得他們完全值得，而且他們帶給我的快樂不是隨便在街上用錢就買得到的，是因為有他們，抖內才有價值。」

▲觀眾可以透過影音平台的贊助機制（綠色色塊）「抖內」VTuber。（圖／擷取自Kohara Shiori ch. 小原栞YouTube頻道）
▲觀眾可以透過影音平台的贊助機制（綠色色塊）「抖內」VTuber。（圖／擷取自Kohara Shiori ch. 小原栞YouTube頻道）
在觀看VTuber直播時，常常能看到有觀眾抖內時，再附上長長一串加油打氣的話語，或向VTuber分享近期煩惱，尋求解決之道。不過有時也能看到觀眾們的「號召力」，隸屬於NIJISANJI EN旗下男團Luxiem的Ike Eveland在某次直播當中，碰上有觀眾開玩笑稱「抖內免錢」，隨即少至10幾元、多至上千元各個金額、不同幣種的抖內排山倒海而來，讓他嚇得趕忙邊喊「（抖內）不是免費的」，邊暫停抖內功能（影片約02:48:10處）。根據PLAYBORD數據顯示，當天整場直播下來，Ike Eveland就入帳了超過台幣16萬元。

碰到觀眾的抖內，VTuber大多都會選擇當場感謝。不過有時候也會碰到一次湧入許多抖內，若一一唸出內容並道謝，可能就會導致原先的直播內容中斷，因此像Ike Eveland等VTuber就會特別進行一場「感謝抖內直播」，一個一個唸出抖內內容，向觀眾表達謝意。

▲隸屬於NIJISANJIEN旗下男團Luxiem的Ike Eveland曾因排山倒海來的觀眾抖內，而關掉抖內功能，並在暫時離席時，留下了「不是免費」的字樣。（圖／擷取自Ike Eveland【NIJISANJI EN】頻道）
▲隸屬於NIJISANJIEN旗下男團Luxiem的Ike Eveland曾因排山倒海來的觀眾抖內，而關掉抖內功能，並在暫時離席時，留下了「不是免費」的字樣。影片約02:48:10處開始。（圖／擷取自Ike Eveland【NIJISANJI EN】頻道）
陳封平認為，「真人」跟「虛擬人」原本就是兩件事，但是虛擬人可以突破時空的限制，像是就曾經有日本VTuber團隊以實時連線演出的方式，在上海徐家匯LiveHouse進行表演，製作團隊還能繼續思考，接下來前往各大城市直接演出的可行性。

VTuber也能省去許多外部條件，陳封平便舉例，若是有台灣藝人想要跨足演藝圈，除了考量日文程度之外，也需要有日本當地的支持，「但VTuber並不一樣」，像是虎妮的訂閱者有一半是日本人，先前也有一名訂閱數不到2萬人的台灣VTuber在2個小時的直播當中，就收到了超過台幣10萬元的「抖內」，而且幣種包括台幣、日幣、美元等共6種。顯示出國界限制對於VTuber已經不是那麼重要。

不過對於近來元宇宙掀起的熱潮，透過裝備人們就能用虛擬分身在虛擬世界社交、工作，但是否能與VTuber共榮共存，陳封平抱持保留態度。元宇宙的確需要虛擬人去幫忙開拓，才比較容易成形，但即使元宇宙已經打好基礎，若無法帶給受眾們更好的演出效果或是視覺享受，消費者不買單也很難談到兩者相輔之下的產業發展。且在元宇宙興起之前，就已經蓬勃發展的海外經紀公司上市，說明了投資人也認同現在這個市場。


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