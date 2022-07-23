中國多地遭高溫燒烤！雲南成避暑勝地　最高27℃宛如天堂

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火車方面，上週（7月15日-7月21日）前往昆明的火車預訂量增長近2成，雲南省內的昆明-大理、昆明-西雙版納、昆明-麗江為熱門旅遊路線，而重慶、貴陽、廣州則為雲南省外鐵路赴昆明出發的熱門城市，統計數據顯示，成都、重慶、廣州、北京、上海、深圳、長沙、武漢、杭州和西安的遊客最愛去雲南旅遊，其中16-25歲的年輕客人為主流，超過40%，雲南暑期遊儼然成為年輕遊客的新選擇。
旅遊商機旺盛，也帶動雲南飯店價格上漲，甚至出現供不應求的情況，就連民宿7月1日-7月21日的預訂量，也比上月同期增長近2.3倍，較去年同期增長超過5成。
另據中國政府官網資訊，雲南省氣候屬於亞熱帶高原季風型，全省平均氣溫，最熱月均氣溫在19—22℃，最冷月均氣溫在6—16℃，年溫差10—12℃，冬、春兩季，日溫差可達12—20℃。此外，雲南全省無霜期長，南部邊境全年無霜，偏南地區無霜期為300—330天，中部地區約為250天，比較寒冷的滇西北和滇東北地區也長達200—220天；不過雲南省降水在季節和地域上的分配並不均勻、差異大，最多的地方年降水量可達2200毫米—2700毫米，最少則僅有584毫米。