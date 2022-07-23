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中國多地遭高溫燒烤！雲南成避暑勝地　最高27℃宛如天堂

▲中國雲南省常年氣候宜人，在這波酷暑下，也成為許多中國遊客的避暑勝地。圖為麗江。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國雲南省常年氣候宜人，在這波酷暑下，也成為許多中國遊客的避暑勝地。圖為麗江。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-07-23 11:30:23

北半球時序進入盛夏，歐洲、亞洲都出現致命高溫，7月以來，中國各地頻發高溫預警，部分南方城市的體感溫度甚至高達攝氏60度。在一出門就幾乎被「烤熟」的情況下，平均氣溫常年在攝氏20多度的雲南省，儼然成為夏季旅遊的好去處，機票和飯店預訂率都倍增。

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綜合《澎湃新聞》等中媒報導，相較中國多地攝氏35度以上的高溫，雲南昆明7月21日-7月27日的最高溫預測僅在攝氏27度左右，前往昆明避暑納涼的遊客明顯增多，今年暑假雲南機票預訂量已超過2019年同期，其中有近7成旅客選擇到昆明避暑。7月份至今，到達雲南的機票預訂量也比6月同期增長近1倍，其中麗江、西雙版納、大理機票預訂量增幅均超過1倍，麗江增幅最高達140%。

火車方面，上週（7月15日-7月21日）前往昆明的火車預訂量增長近2成，雲南省內的昆明-大理、昆明-西雙版納、昆明-麗江為熱門旅遊路線，而重慶、貴陽、廣州則為雲南省外鐵路赴昆明出發的熱門城市，統計數據顯示，成都、重慶、廣州、北京、上海、深圳、長沙、武漢、杭州和西安的遊客最愛去雲南旅遊，其中16-25歲的年輕客人為主流，超過40%，雲南暑期遊儼然成為年輕遊客的新選擇。

旅遊商機旺盛，也帶動雲南飯店價格上漲，甚至出現供不應求的情況，就連民宿7月1日-7月21日的預訂量，也比上月同期增長近2.3倍，較去年同期增長超過5成。

另據中國政府官網資訊，雲南省氣候屬於亞熱帶高原季風型，全省平均氣溫，最熱月均氣溫在19—22℃，最冷月均氣溫在6—16℃，年溫差10—12℃，冬、春兩季，日溫差可達12—20℃。此外，雲南全省無霜期長，南部邊境全年無霜，偏南地區無霜期為300—330天，中部地區約為250天，比較寒冷的滇西北和滇東北地區也長達200—220天；不過雲南省降水在季節和地域上的分配並不均勻、差異大，最多的地方年降水量可達2200毫米—2700毫米，最少則僅有584毫米。

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