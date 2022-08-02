台大迎新傳單無中文惹議　學生會：僅會長的話、影響不大

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有網友回應，「寫中文很困難嗎？」、「他們（台大學生會）就在自已的小圈圈自嗨吧，用文化道德綁架新生」、「會台語的我也是看不懂」等。
台大學生會回應，選擇在實體文宣中使用本土語言，是希望本土語言能夠在正式的書面文字中，也享有與華語同等重要的地位。受限於版面大小，既然2種語言的地位一樣重要，就沒有必須要先有華語存在，才可以放入本土語言版本的問題。
台大學生會表示，放置本土語言版本的目的，並沒有也不可能達到強迫學生學習本土語言的期待。實際上，文宣背面的學生會各部門簡介都是用華語介紹，讓多數同學都能理解，就算不理解「會長的話」內容，也不影響新生對於學生會的基本認識。
台大學生會澄清，回覆留言的學生是上一屆學生會文化部本土語言小組成員，並非擔任幹部，其個人發言不代表學生會官方立場。
台大學生會長孫語謙也在個人臉書上解釋，當初參選會長時，登記的姓名拼音就是客語拼音，也在政見提出，會努力在各種活動中增加本土語言的使用。
孫語謙表示，這次給新生的學生會DM上，介紹各部門的段落仍然使用華語，新生不會因為看不懂台文，而不了解學生會的工作與功能。「會長的話」作為個人發言，「當然可以表達我的立場」，大家也能選擇不要看，不會有太大的損失。
孫語謙說，自己是增加了不同語言的版本，而沒有減少，「若把華文和台文放在一起，有多少人會看台文？」自己不希望本土語言只作為補充性的存在，同時也想讓大家習慣「台灣是個多語國家」的事實。