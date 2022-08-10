林智堅論文就像大鍋炒　學者：人文社科注重獨創性

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一位不願具名的大學教授指出，學術寫作有嚴謹的規範，學生常見抄襲是引述沒註明出處，即便有正確引述、標示出處來源，學術寫作上也不建議引述超過3句話，且須加以評論、說明為何要引述這段話，要用自己的想法、說法，把相關內容串聯起來。越來越多學校規定碩博士生在畢業前，要先利用軟體，進行「論文原創性比對」，並設有門檻，以其任職學校為例，相似度不能超過20%，但這只是基本門檻指標，非唯一指標，論文是否涉及抄襲，仍得細看字句表現方式。
中文抄襲比對系統「快刀」總經理林政宏表示，很多學生以為，改寫自其他論文整理好的數據或資料，就不算抄襲，且不會被發現。事實上只要把別人的文字或想法，放在自己的論文中，卻沒有說明從哪裡來的，假裝是自己原創想法，即便是幾個字也算抄襲，就算語意已經改寫，「仍需標註引用來源」。
台大昨天列出林智堅論文抄襲證據，審定會先以系統比對2人論文，發現相似度逾4成，委員再以逐章、逐節、逐段、逐小節比對，發現2論文從研究對象、分析架構、目錄結構、圖表圖示、論文摘要，以及第一章、第三章、第四章前言至第一節均高度相似；2人摘要前7行幾乎一模一樣，第四章結論前言第一節亦高度相似。審定會將論文高度重疊15處進行比對，其中8處相似度和重疊已逾越合理範圍，構成抄襲情節重大。
台大指出，余的論文是研究2014年新竹市長選舉林智堅的得票基礎，林智堅則研究對手蔡仁堅的槓桿效應，但其論文卻未見槓桿效應分析，而是研究蔡仁堅的得票基礎，導致和余論文一開始就有高度重疊，容易產生抄襲。另外，2人有「同錯」現象，對於分析工具的英文都拼錯、在圖表統計上都誤寫出0，但余正煌能解釋為何會出錯，但林智堅所提供的資料則無法。
戴伯芬指出，自然科學的學位論文，能像大鍋炒一樣，用同一套公式、同樣測量工具，換個配料（數據）就能有新的發現、產生新的論文，但人文社科的學位論文要求獨創性，要跟前人不同、提出不同觀點，證明自己有獨立研究的能力，才有資格拿到學位。綜觀林的論文就像大鍋炒一樣，整體架構，從研究對象、摘要、假設、研究方法、統計方法的選定，甚至到結論都很雷同，只是把分析數據換成蔡仁堅，即使他有依規定引註，這種換湯不換藥的論文，也很難被認定具有獨創性。
戴伯芬表示，學術寫作中改寫要註明出處跟年代，全文引用則要註明出處、年代及頁碼，若整篇論文只有一小段遺漏了，還能視為情節輕、為「不當引用」，但林智堅比例太高，整體架構、方法都雷同，確實符合台大學倫會認定的「抄襲且情節嚴重」。
台大比對出2篇論文相似性高後，就要判斷誰先寫的，台大證據指出，余摘要的最早版本是2016年1月，林智堅則是2017年1月；余論文早於林6個月完成，且林有將余論文列為參考文獻，代表有取得論文並閱讀，「無理由相信林稱沒讀過余論文，或文字重疊是巧合。」
台大審定會召集人蘇宏達表示，當2份論文高度重疊時，後發表者若沿用先發表者而未引註，如無相反的證據，即認定後發表者抄襲，「這是國際學術發表的鐵則。」
戴伯芬指出，學術上仍以公開發表為原則，不然很難認定是誰先想到的點子，所以都會看文章的出版時間而定，晚發表者就得引註參考來源，不過即使有正當引用、標註出處，引用過多也會有問題。
2人指導教授陳明通曾說過，林智堅、余正煌都沒有抄襲，文字雷同的部分是他拿林的資料給余參考，但余不知道過程。
戴伯芬認為，若此話為真，那就是指導教授的問題，不但不符合學術倫理、侵害到學生權益，從政治判斷上來看也不合邏輯，怎麼會拿權位高者給權位低者參考，害林權益受損，背負抄襲爭議。
她指出，若林智堅真的是原創者，可以告余違反智財權，主張余拿了他的內容去發表碩論，還害他被撤銷學位，若勝訴，則可以此提出行政救濟，要求撤銷台大處分、拿回學位。
至於林智堅指控台大審定會黑箱作業。戴伯芬表示，學術倫理委員會組成非臨時性組織，通常會在上個學期推選委員並確認，不太可能臨時編組，具學術自主性，黑箱作業難度高；另外，台大學倫會有給當事人列席說明的機會，若覺得有冤屈、被誤會，通常都會出席或由委任律師出席，否則就是放棄自己的權益，所以余才去現場說明，不去怎麼會知道委員問什麼，又要如何澄清、說明？她質疑，這都是大學自治的範疇，林智堅若有冤屈為何不出席、不在體制內解決，而要向外說明、開記者會，用政治方式解決學術問題。