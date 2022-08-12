特企／《星之夢幻島》釋出全新篇章！揭珍珠帝國神秘面紗

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在本次的改版中，新增了全新花靈外觀與篇章「蓋約特海地」，將帶領玩家展開一場新的冒險，玩家等級須達到180級才可進入此地圖，同時也公開紫陽花的劇情任務，一同找出藏在蓋約特海地的秘密吧！
傳說中，蓋約特海地曾是富饒強盛的帝國，盛產價值連城的黑珍珠，然而這黑珍珠不僅漂亮，還有魔法，據聞戴上後就能使男人神魂顛倒；經過學者卡西的檢測，發現其實這是一種極其易爆的危險品，名為「冷光火石」，稍微受到外部刺激就會產生巨大的破壞力，究竟是什麼樣的幕後黑手在操控一切，就讓探險家抽絲剝繭來解開隱藏其中的邪惡陰謀。
新增玩法「元素領域」與痕契系統
玩家可以在全新的副本「元素領域」中，搭配相對應剋制的屬性花靈，根據玩家在副本中挑戰首領所獲取的積分，來進行排名，並在賽季結算時得到相對應的獎勵。
「痕契系統」是一個全新的強化介面，玩家可以透過副本「火劍之路」來得到「刻痕」與「令契」兩種素材，並於「靈魂命痕」的介面中，進行鑲嵌、共鳴、重塑與分解，依照職業需求，搭配適合的刻痕，把戰力提升到最大化！
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