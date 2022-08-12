COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／《星之夢幻島》釋出全新篇章！揭珍珠帝國神秘面紗

▲釋出全新地圖「蓋約特海地」的主線任務與劇情，帶領玩家一同揭開珍珠帝國的神秘面紗（圖／品牌提供）
▲釋出全新地圖「蓋約特海地」的主線任務與劇情，帶領玩家一同揭開珍珠帝國的神秘面紗（圖／品牌提供）

本報訊

2022-08-12 15:32:10

由Future Game所代理的森林系輕冒險手遊《星之夢幻島》，今(9)日官方為迎接夏季改版，釋出全新地圖「蓋約特海地」的主線任務與劇情，帶領玩家一同揭開珍珠帝國的神秘面紗；此外，「痕契系統」也於今日同步上線，將大幅提升玩家戰力！

我是廣告 請繼續往下閱讀
黑珍珠帝國蓋約特海地

在本次的改版中，新增了全新花靈外觀與篇章「蓋約特海地」，將帶領玩家展開一場新的冒險，玩家等級須達到180級才可進入此地圖，同時也公開紫陽花的劇情任務，一同找出藏在蓋約特海地的秘密吧！

傳說中，蓋約特海地曾是富饒強盛的帝國，盛產價值連城的黑珍珠，然而這黑珍珠不僅漂亮，還有魔法，據聞戴上後就能使男人神魂顛倒；經過學者卡西的檢測，發現其實這是一種極其易爆的危險品，名為「冷光火石」，稍微受到外部刺激就會產生巨大的破壞力，究竟是什麼樣的幕後黑手在操控一切，就讓探險家抽絲剝繭來解開隱藏其中的邪惡陰謀。

新增玩法「元素領域」與痕契系統

玩家可以在全新的副本「元素領域」中，搭配相對應剋制的屬性花靈，根據玩家在副本中挑戰首領所獲取的積分，來進行排名，並在賽季結算時得到相對應的獎勵。

「痕契系統」是一個全新的強化介面，玩家可以透過副本「火劍之路」來得到「刻痕」與「令契」兩種素材，並於「靈魂命痕」的介面中，進行鑲嵌、共鳴、重塑與分解，依照職業需求，搭配適合的刻痕，把戰力提升到最大化！




※《星之夢幻島》Google Play下載連結: https://lihi1.cc/SrIFt

※《星之夢幻島》App Store下載連結: https://lihi1.com/WG8vc

 

特企／台灣原創手遊《王領英雄》　6/21雙平台正式上線

再一次就好？如何戒賭？心理師教３防線，賭博、抽獎、手遊都適用！

特企／《星之夢幻島》首度大改版！咪嚕感謝祭好康回饋

《艾爾之光》露希爾4支線上線　三大職業改版同步登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀