食育力城市調查中市吊車尾　議員：「食農教育資源中心」

中市 4 年前率先全國制定「食農教育」自治條例，今 (16) 日市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達、張耀中質詢指出，今年「食育力城市大調查」台中是六都吊車尾，批台中是龜兔賽跑中的兔子，率先起跑卻遠遠落後，十分丟臉，要求成立食育資源中心統合辦理，發展成為全民運動。

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張玉嬿說，食農教育法今年 5 月生效，台中市 2018 年就超前布署公布食農教育自治條例，比其他縣市更早起步，理當有更好成果，事實卻沒看到農業局展現積極成果，反倒是教育局補助學校、結合社團的成功經驗比較多。

張玉嬿質疑，今年「食育力城市大調查」分別就農業與環境、教育與文化、健康與營養、食安與衛生共 43 項客觀指標，輔以網路問卷進行調查，台中成績六都吊車尾、全國 17 名，成績比去年差，其他五都有進步，台中丟臉丟到家了。

謝志忠批評，台中在食農教育是龜兔賽跑中的兔子， 2018 年率先起跑，成績卻遠落後於其他五都，這是真實版的龜兔賽跑，令人十分不滿意，要求市府應食育作為生活素養來培養，盤點現有資源，對應最新法規更系統化的來推動。

王立任、黃守達和張耀中認為，都會民眾對於吃得健不健康、營不營養更加重視，對食育活動的認同需求度也較高，建議成立「食農教育資源中心」統合辦理，讓吃當季、食在地、惜食等觀念，透過公民食育在日常生活中持續內化落實。

議員強調，食農教育師培訓和認證需要朝正規的體制發展，也應強化生產者多元化的產地觀點，提升青農返鄉，地產地消的「三章一 Q 」標籤貼紙要防止魚目混珠，加強產銷班、合作社集中管理式窗口，展現台中食育的地方特色。