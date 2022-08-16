食育力城市調查中市吊車尾　議員：「食農教育資源中心」

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張玉嬿說，食農教育法今年5月生效，台中市2018年就超前布署公布食農教育自治條例，比其他縣市更早起步，理當有更好成果，事實卻沒看到農業局展現積極成果，反倒是教育局補助學校、結合社團的成功經驗比較多。
張玉嬿質疑，今年「食育力城市大調查」分別就農業與環境、教育與文化、健康與營養、食安與衛生共43項客觀指標，輔以網路問卷進行調查，台中成績六都吊車尾、全國17名，成績比去年差，其他五都有進步，台中丟臉丟到家了。
謝志忠批評，台中在食農教育是龜兔賽跑中的兔子，2018年率先起跑，成績卻遠落後於其他五都，這是真實版的龜兔賽跑，令人十分不滿意，要求市府應食育作為生活素養來培養，盤點現有資源，對應最新法規更系統化的來推動。
王立任、黃守達和張耀中認為，都會民眾對於吃得健不健康、營不營養更加重視，對食育活動的認同需求度也較高，建議成立「食農教育資源中心」統合辦理，讓吃當季、食在地、惜食等觀念，透過公民食育在日常生活中持續內化落實。
議員強調，食農教育師培訓和認證需要朝正規的體制發展，也應強化生產者多元化的產地觀點，提升青農返鄉，地產地消的「三章一Q」標籤貼紙要防止魚目混珠，加強產銷班、合作社集中管理式窗口，展現台中食育的地方特色。
農業局長蔡精強表示，會造成排名落後的原因在於三章一Q的數量太少、校園營養師的師生比不足及每日蔬果攝取量比例低，對於市議員要求成立「食農教育資源中心」，會「好好研究辦理」。