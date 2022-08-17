台大校長候選人黃瑞仁自我推薦　葉丙成不做炒短線校長

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「創新突破的台大」，在學制及課程面向，將持續推動院學士、校學士，建立以學習者為中心的開放式大學，推動自由第二主修、設立跨領域學分學程、強化公開線上課程的質與量、重視博雅教育、強化學生批判性思辨等能力，並建立有專業倫理、法治人士參與的倫理中心。在校園文化面向，他提到，將堅守台大自由自主學風，在學生權益事項聽取學生意見；藉由創投基金、輔導創業及企業協同合作，鼓勵師生創新，設立全校性與產業對接的單位。
他指出，「熱忱關懷的台大」將建立急診綠色通道、提供教師及同仁健康檢查、提供長照資源的支援、建置校園高齡友善設施、落實學生生命教育，並結合台大醫院資源充實校園諮商及醫療資源。「教育平權的台大」則會提升錄取經濟不利學生的比例、募款成立獎學金、引進線上外語家教課程給予弱勢學生免費時數、支持稀有領域人才培育。在「永續發展的台大」策略，將發展能源、環境、大學治理議題的相關課程規劃與學術研究。
會後媒體詢問台大學倫事件，黃瑞仁說，善良、正直、誠信是台大校長最重要治理能力，也是台大應堅守的核心價值；台大教師不僅是創造並定義知識及技術的先驅，也是學生行事為人的榜樣，會影響學生一輩子價值觀，若當選，會跟教師溝通，要成為學生學習典範。
對於日後遭遇政治壓力，怎麼面對？黃瑞仁回應，台大是台灣重要資產、學術是獨立自主、學校以學生為主體，會堅守台大獨立自主精神、秉持超越黨派的精神。
台大有史以來最年輕校長候選人、48歲的葉丙成以「打造台大成為具有真實影響力的大學」為題，提出台大10願，在「見台大」層面，願台大成為一所最能幫助教授、學生成功的大學，將打造亞洲甚至世界第一的教授學院，並為學生創造機會、連結資源，讓學生自由往學術、就業、創業、社會公益各取向發展；願台大成為一所最願意栽培行政同仁的大學，將投入資源，每年栽培5位潛力主管去讀EMBA；願台大成為一所讓師生找回自在身心的大學，將從空間、制度、文化著手，協助師生重拾身心自在；願台大成為IT軟硬體服務最現代化的大學，該花的錢要花，相關資料庫應該連動。
在「見台大」層面，願台大將台灣獨特價值讓世界看到，台大要以台大跟台灣強項向世界招手，如精緻農業、尖端醫療、公衛防疫、多元文化等，最重要的是台大是亞洲一流頂尖大學中最保障思想自由、學術自由的大學；願台大成為一所最願意幫助其他大學的一同創新進步的大學；願台大成為一所重視社會關懷、善良利他價值的大學。
在「見世界」層面，他提到，願台大成為一所能為人類做出重要貢獻的大學，成立亞洲SDGs NPO/NGO孵化器，成為連結樞紐，讓台大學生、歐美大學一同去世界各地解決當地迫切問題；願台大培養未來關鍵人才，送學生去國外解決當地問題，像台大學生團隊「遠山呼喚」到尼泊爾震央「種教育」；願台大成為最能掌握、主導世界脈動的大學，台大只要能跟NPO、NGO合作、連結，就有機會。
他說，自己是台大第一個申請創業的教授，具有8年創業經驗，這8年有無數次挫敗，終於從破產邊緣翻轉成功，台大需要有outsider mindset的insider，自己在台大有6年行政經驗，擔任教發中心主管時，知道推動學校改革困難在哪，同時自己也是個outsider，從8年創業經驗看到台大的機會。
現場學生詢問若能當100天校長，有哪3件事優先要做？葉丙成回應，不會想當100天的校長，「自己不是炒短線的校長」，許多對台大的願景，如系所要栽培何種人才，如何栽培行政人員，都需要花時間「打底」，非100天能做到。
媒體詢問台大校長管中閔當年遴選時有利益迴避爭議，葉丙成創業、開設許多公司，如何迴避？葉丙成說，參與校長遴選，就辭去所有公司董事、執行長等職位，符合相關規定，完全沒有利益衝突，目前的兼職僅有非營利組織，營利公司僅剩顧問角色，但他提到，當選校長後，會思考台大如何在符合規定之下，幫助教授、學生、校友創業，讓這些事業更有機會成功。