前進偏鄉推廣藝術教育　「劇場藝術體驗教育計畫」揭幕

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高市府教育局副局長陳佩汝提到，「劇場藝術體驗教育計畫」參與的學生包含三級學校，相信定能充實學生的藝文涵養，讓美學豐富學生的人生。為了讓高雄市的孩子都能享受到藝術資源，尤其很多學生因地處偏鄉，鮮少有機會進到衛武營，更難想像有一天自己能在衛武營的舞台演出，此計畫也受到玉山文教基金會長期贊助與和運租車的協助，也感謝這些愛心企業與善心人士的支持。
新甲國小侯品蓁同學說，「讀劇」這門課讓自己學會了演戲的技巧，學會了如何使用眼神對話，用眼神交流傳達意境。蔡柏勝同學也說，「讀劇課」讓學到說話不要快、要清楚，重點是要讓別人聽得懂，還學到不要輕易看輕任何東西，把簡單的事做到不簡單，儘管只是小菜一碟，都要用心完成。
這次劇場藝術體驗課程參與的業師黃琦勝提到，透過劇場藝術可以讓不一樣的孩子們學到跨領域的藝術，包含文學、音樂、視覺、表演等等，各種不同的藝術都在這個劇場實現，並透過角色扮演的過程，去體驗不一樣的生活，並學到溫柔的去同理對待其他人。
今年下半年衛武營「劇場藝術體驗教育計畫」已自8月份啟動，「體驗課程」共規劃6檔節目提供13所學校的學生們欣賞，由專業劇場老師帶領學生從自己的角度建立藝術欣賞的方式。眾所期待的「讀劇課程」將由業師深入7所學校，包含遠在高雄市杉林區的巴楠花部落中小學，為孩子們進行一場難忘的藝文體驗。更多學習推廣活動和節目資訊，請上衛武營官網。