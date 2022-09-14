歷代最強！Omicron又爆新變種　「BA.2.75」已傳8國

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其中被命名為「BA.2.75.2」的變異株，受到長期追蹤新冠病毒突變的專家關注。北京大學生物醫學前沿創新中心（BIOPIC）副研究員曹雲龍就在推特上表示，BA.2.75.2是我們目前檢驗到免疫逃脫能力最強的病毒株。範圍包含BA.5在內的所有Omicron亞變種。
印度馬哈拉施特邦的基因定序協調員卡里亞卡德（Rajesh Karyakarte）證實，BA.2.75的基因正在透過「增加更多免疫逃脫突變」，來爭奪主流地位，不過是否會取代原本的毒株仍有待觀察。
報導指出，BA.2.75.2最早是在印度檢測到，目前馬哈拉施特拉邦已經有高達9成的確診樣本基因定序為BA.2.75.2與其分之譜系。且現已傳播至英國、德國、西班牙、智利、新加坡等至少8國。
INSACOG科學家表示，BA.2.75先前已取代了BA.4和BA.5，這引發了新的BA.2.75.2可能更具有傳染性的擔憂。印度國家新冠防疫特別工作組的普賈里博士（Sanjay Pujari）表示，未來還會不斷出現新的亞變種，很難預測哪一種病毒株會引發下一波重大疫情，目前有關BA.2.75.2的推測也仍需要依賴更多研究數據佐證。