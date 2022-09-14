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歷代最強！Omicron又爆新變種　「BA.2.75」已傳8國

▲印度近來又發現新的Omicron亞變種「BA.2.75.2」，有專家指出是歷代免疫逃脫最強變異株。圖為印度孟買的車站。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度近來又發現新的Omicron亞變種「BA.2.75.2」，有專家指出是歷代免疫逃脫最強變異株。圖為印度孟買的車站。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-14 16:14:46

新冠肺炎疫情已經延燒超過2年，卻因變種病毒不斷現蹤，導致疫情難以消退。最先在印度被發現的Omicron亞變種「BA.2.75」先前已入侵台灣、日韓與歐美，近來又發展出新的變異株「BA.2.75.2」，而且可能更具傳染性以及免疫逃脫的能力，目前已經在英國、德國、西班牙、智利、新加坡等至少8國傳播。

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根據《印度時報》報導，印度衛生部下設新冠病毒基因定序監測機構「INSACOG」近來發出警告，指出印度在這幾個月以來，最主要流行的BA.2.75目前正在進一步突變，可能更具傳染性和免疫逃脫的能力。

其中被命名為「BA.2.75.2」的變異株，受到長期追蹤新冠病毒突變的專家關注。北京大學生物醫學前沿創新中心（BIOPIC）副研究員曹雲龍就在推特上表示，BA.2.75.2是我們目前檢驗到免疫逃脫能力最強的病毒株。範圍包含BA.5在內的所有Omicron亞變種。

印度馬哈拉施特邦的基因定序協調員卡里亞卡德（Rajesh Karyakarte）證實，BA.2.75的基因正在透過「增加更多免疫逃脫突變」，來爭奪主流地位，不過是否會取代原本的毒株仍有待觀察。

報導指出，BA.2.75.2最早是在印度檢測到，目前馬哈拉施特拉邦已經有高達9成的確診樣本基因定序為BA.2.75.2與其分之譜系。且現已傳播至英國、德國、西班牙、智利、新加坡等至少8國。

INSACOG科學家表示，BA.2.75先前已取代了BA.4和BA.5，這引發了新的BA.2.75.2可能更具有傳染性的擔憂。印度國家新冠防疫特別工作組的普賈里博士（Sanjay Pujari）表示，未來還會不斷出現新的亞變種，很難預測哪一種病毒株會引發下一波重大疫情，目前有關BA.2.75.2的推測也仍需要依賴更多研究數據佐證。

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