去年也發1500元！柯文哲反重陽敬老金　發儲值金卻不手軟

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不過去年疫情期間，柯文哲則是開了首例，雖然說法相當「高大上」，因為疫情期間年長者幾乎都不出門搭乘捷運或公車，導致480點敬老卡點數多數無法使用，因此結合北市府第二預備金等預算，將未使用到的點數轉換為儲值金，長者可以透過靠卡方式領取1500元的儲值金。
過去愛心卡採「點數」模式，且僅能搭乘交通工具，未使用完畢的點數也不會累計，而是將會於月底收回，並於隔月重新發放480點；現階段卻以「疫情而未使用」為由，不僅讓點數可以死灰復燃，原本只能用來搭公車、捷運的點數，現在卻變成能夠像現金般使用的儲值金，等於是變相提高了敬老卡儲值金的使用利益。
而除了今年發放的時間接近年底九合一選戰，時機點較為外界質疑外，去年北市府發放的時間，則是適逢議會三讀通過《重陽敬老金致送自治條例》，且是法案通過後柯文哲與議會之間矛盾性最強的日子。反對普發重陽敬老金的柯文哲，似乎對於「普發儲值金」一事完全不排斥。
也因此就有國民黨議員認為，柯文哲堅決反對恢復敬老金，卻又發放660元儲值金，更不惜為此動用號稱「市長小金庫、救命錢」的第二預備金，全然是在設法攏絡長輩、處處充滿選舉算計。
對此社會局解釋，敬老、愛心卡儲值金計畫與重陽敬老金不同，此為因應疫情而規劃剩餘福利點數回饋長輩及身心障礙者，藉此鼓勵無現金交易消費、帶動產業振興，可在四大超商及捷運站悠遊卡加值金靠卡領取，等同現金可於其他超商以悠遊卡消費。