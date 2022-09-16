COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

去年也發1500元！柯文哲反重陽敬老金　發儲值金卻不手軟

▲針對北市府社會局將發放660元敬老儲值金一事，台北市長柯文哲15日回應，表示政策都有相關詳細規劃，絕非「政策買票」。（圖／台北市政府提供）
▲針對北市府社會局將發放660元敬老儲值金一事，台北市長柯文哲15日回應，表示政策都有相關詳細規劃，絕非「政策買票」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-09-16 14:22:002022-09-16 14:22:27

台北市政府社會局日前被議員揭露，即將發放660元的敬老卡儲值金，只要藉由靠卡的方式就能領取。不過北市府發放敬老卡儲值金並非首例，去年北市議會通過《敬老金致送自治條例》時，台北市長柯文哲就宣布發放給所有敬老卡1500元的儲值金，原因是疫情期間年長者搭乘大眾交通運輸工具的比例減少，所以將前幾個月未使用的點數歸還。看似理由再正當不過，其實細究的話仍有許多貓膩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據台北市政府的相關規定，持有敬老愛心卡的民眾，每個月都有480點的點數可供持有者搭乘捷運、公車、計程車以及貓空纜車等交通工具，不過若當月點數未使用完畢，隔月也將重新計算480點，無法累月疊加。癥結點在於，過往在沒有疫情期間，仍有部分長者沒有搭乘交通工具的習慣，因此大多數持有敬老卡的民眾，點數可以說是幾乎都沒有用完，而對於北市府來說，沒有使用的點數形同於沒有花費掉的預算，按照規定將會繳回國庫。

不過去年疫情期間，柯文哲則是開了首例，雖然說法相當「高大上」，因為疫情期間年長者幾乎都不出門搭乘捷運或公車，導致480點敬老卡點數多數無法使用，因此結合北市府第二預備金等預算，將未使用到的點數轉換為儲值金，長者可以透過靠卡方式領取1500元的儲值金。

過去愛心卡採「點數」模式，且僅能搭乘交通工具，未使用完畢的點數也不會累計，而是將會於月底收回，並於隔月重新發放480點；現階段卻以「疫情而未使用」為由，不僅讓點數可以死灰復燃，原本只能用來搭公車、捷運的點數，現在卻變成能夠像現金般使用的儲值金，等於是變相提高了敬老卡儲值金的使用利益。

而除了今年發放的時間接近年底九合一選戰，時機點較為外界質疑外，去年北市府發放的時間，則是適逢議會三讀通過《重陽敬老金致送自治條例》，且是法案通過後柯文哲與議會之間矛盾性最強的日子。反對普發重陽敬老金的柯文哲，似乎對於「普發儲值金」一事完全不排斥。

也因此就有國民黨議員認為，柯文哲堅決反對恢復敬老金，卻又發放660元儲值金，更不惜為此動用號稱「市長小金庫、救命錢」的第二預備金，全然是在設法攏絡長輩、處處充滿選舉算計。

對此社會局解釋，敬老、愛心卡儲值金計畫與重陽敬老金不同，此為因應疫情而規劃剩餘福利點數回饋長輩及身心障礙者，藉此鼓勵無現金交易消費、帶動產業振興，可在四大超商及捷運站悠遊卡加值金靠卡領取，等同現金可於其他超商以悠遊卡消費。

巷仔內／不普發敬老金卻發儲值金　柯文哲口嫌體正直

選前北市府發敬老金變相買票？柯文哲否認：都有政策論述

柯文哲稱取消敬老金是錯誤　黃珊珊：溝通的過程很糟糕

突然取消敬老金是錯的！柯文哲甩鍋許立民：提意見的是他

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀