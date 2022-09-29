產官學合作　三信商銀百人淨溪愛護水環境

為使台中市河川保持乾淨與美麗，成為環境友善的宜居城市。中市府水利局攜手東海大學與三信商銀消金部等，共同舉辦筏子溪淨溪活動，男女老幼皆竭盡全力，結果共清除超過 120 公斤的垃圾。發揮企業的正面的影響力為社會做出更好的貢獻，認識溪流環境與生態，呼籲大家共同愛護水環境。

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水利局表示，筏子溪由大雅發源流入烏溪，全長約 12.79 公里，在流經中市都會區與許多交通要道的同時，也擁有相當豐富的生物多樣性與生物資源，且過去農業社會的發展也時常依賴此溪流，所以筏子溪可以說是與中市的在地文化、生態環境都息息相關的母親之河。

水利局指出，由於排放工業廢水、亂丟垃圾等不當行為，使得筏子溪曾一度面臨環境危機，甚至這些汙染物可能會進一步流入海洋產生更大的危害。因此希望能透過舉辦淨溪活動，喚醒民眾對周遭河川環境的重視，在民眾心中種下環境保護的種子。

三信商銀消金部說，面對水污染問題，發起員工大手牽小手以身體力行的方式，齊心將「保護環境」的口號化為實質行動。筏子溪淨溪活動參與者超過百人，讓不少民眾踏出實際行動的第一步，了解到即使只是順手撿起垃圾的簡單動作，不論男女老幼皆竭盡全力，為環保盡一份心力，結果共清除超過 120 公斤的垃圾，成果令人相當震撼，參與者心中留下十分深刻的印象。

參與民眾表示，自己在堤岸行走，以為垃圾量不多，沒想到實際淨溪後，發現垃圾不是不存在，而是都隱藏在草叢中，難以被發現。

三信商銀消金部表示，由水利局指導、東海大學提供相關知識講解，讓民眾更明白以淨溪維護環境的目的，並對給予參與者自身行動的肯定。透過民眾身體力行深植人心，並逐漸擴散、扎根，形成良性循環。維護河川環境的同時，也朝永續發展的目的更進一步。