天麗捐贈「英語愛閱專車」 前進偏鄉落實教育零落差

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令狐榮達副市長表示，盧秀燕市長相當重視雙語教學，上任以來逐年增編預算增聘外師，從107年的23位增加到今年將有185位，已經達成29個行政區「區區有外師」目標外，外師人數也從六都之未，躍升為全國第一。
教育局長楊振昇說，臺中市首部英語希望傳愛專車，6年來已駛進500多所學校，受惠學生超過萬人，讓偏鄉學生藉此認識外國文化，並運用簡單課室及生活用語，鼓厲孩子敢於開口說英語，最遠到達和平區學校及臺中市最偏遠的平等國小，將人才資源引入文化不利地區，致力落實城鄉無差距的教育正義。
天麗執行長王宗易表示，天麗是保養品品牌，深耕台灣14年，年年做公益。在新冠肺炎疫情衝擊全球產業時，天麗生技業績仍維持逆勢成長，不怕困難與挑戰，未來仍將善盡企業社會責任，只要社會有需要，天麗義不容辭回饋社會。
英語愛閱專車今天啟航，未來將巡航全市236所國小。促成這椿美事的「功臣」市議員楊正中表示，從政25年來，最大心願就是為偏鄉教育盡力。在一次餐會中，天麗生技毛董事長獲悉偏鄉教育的需求，二話不說允諾捐贈車輛，並加碼500餘冊英語圖書充實設備，讓居中牽線的楊氏父子十分感動。
教育局表示，這輛全新打造的「英語愛閱專車」，是教育局第二輛英語專車，斥資近400萬元，車上配備一組電腦設備，可以連線看電子書，還有500多冊英語圖書。未來將以英語圖書為主軸，配備二名外師，透過音樂、藝術、體育、遊戲、實作等多元方式，將英語學習融入生活中，拓展孩子學習內涵，敢於開口與外師共學對話。