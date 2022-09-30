天麗捐贈「英語愛閱專車」 前進偏鄉落實教育零落差

臺中市長盧秀燕大力推動雙語教學，為拉近城鄉資源落差，市府自購首部「英語希望傳愛專車」駛進偏鄉，總計有上萬學童受惠。一向致力公益的天麗生技獲悉，今日捐贈教育局一輛「英語愛閱專車」及500餘冊英語圖書，希望為偏鄉教育盡一份力。值得一提的是，這椿美事背後，是市議員楊正中與楊大鋐父子默默促成。

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「英語愛閱專車」上午在市府廣場舉行捐贈暨啟航儀式，由副市長令狐榮達代表授受，麗生技執行長王宗易、教育局長楊振昇、市議員楊正中及市議員參選人楊大鋐等人到場見證。教育局還請來立人小學二年級學童表演英語帶動唱，外師也現身示範外語教學。

▲天麗生技捐贈「英語愛閱專車」今啟航，背後牽線促成美事的是市議員楊正中、楊大鋐父子。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.30)

令狐榮達副市長表示，盧秀燕市長相當重視雙語教學，上任以來逐年增編預算增聘外師，從107年的23位增加到今年將有185位，已經達成29個行政區「區區有外師」目標外，外師人數也從六都之未，躍升為全國第一。

教育局長楊振昇說，臺中市首部英語希望傳愛專車，6年來已駛進500多所學校，受惠學生超過萬人，讓偏鄉學生藉此認識外國文化，並運用簡單課室及生活用語，鼓厲孩子敢於開口說英語，最遠到達和平區學校及臺中市最偏遠的平等國小，將人才資源引入文化不利地區，致力落實城鄉無差距的教育正義。

▲天麗生技捐贈「英語愛閱專車」，未來將前進偏鄉，將人才與資源引進，落實教育零落差。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.30)

天麗執行長王宗易表示，天麗是保養品品牌，深耕台灣14年，年年做公益。在新冠肺炎疫情衝擊全球產業時，天麗生技業績仍維持逆勢成長，不怕困難與挑戰，未來仍將善盡企業社會責任，只要社會有需要，天麗義不容辭回饋社會。

英語愛閱專車今天啟航，未來將巡航全市236所國小。促成這椿美事的「功臣」市議員楊正中表示，從政25年來，最大心願就是為偏鄉教育盡力。在一次餐會中，天麗生技毛董事長獲悉偏鄉教育的需求，二話不說允諾捐贈車輛，並加碼500餘冊英語圖書充實設備，讓居中牽線的楊氏父子十分感動。