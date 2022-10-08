讓橘高校喊斯勾以的那個人！鋁線工藝師鄧嘉銘巧手做外交

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鄧嘉銘進入鋁線工藝的世界已經18年，但創作樂器相關的商品，卻僅5、6年的時間。看著他手中惟妙惟肖、小小的鋁線製樂器，很難想像，其實他以前根本沒有學過樂器。
為了製作樂器相關的作品，鄧嘉銘說，一開始他是看網路上的照片，去試著揣摩樂器神韻，但他也知道，這樣是無法做出真正打動人心的作品。於是，他就去工作室附近的淡江大學管樂社，去看他們的成果發表會，並實際觸摸樂器、了解細節與構造，漸漸地，作品越做越精緻。
不僅結合樂器與手工藝，鄧嘉銘的巧手也常做國民外交。他說，在肺炎疫情爆發之前，德國柏林愛樂曾來台表演，有國內的音樂家委託他製作2件樂器作品，包括一個低音號（Tuba）和一個法國號（French Horn），送給柏林愛樂。鄧嘉銘說，希望讓外國也能多多認識台灣的鋁線工藝。
這次橘高校有近百名學生來台表演，鄧嘉銘花了1個月，親手做了150份樂器鑰匙圈，送給橘高校當禮物。為求逼真，事前鄧嘉銘特地在YouTube上觀看橘高校的表演影片，仔細研究他們的樂器構造。過去鄧嘉銘製作的樂器工藝品多是室內樂器，然而橘高校是室外行進樂隊，許多樂器包括蘇沙號、四音鼓、行進鐵琴等等，都是他所不熟悉的，因此需要特別做功課研究。
鄧嘉銘笑說，過去他做過上百支、甚至上千支的薩克斯風（Saxophone）和法國號，手法純熟，做一支只要15分鐘。但製作他所不熟悉的蘇沙號，一支就要花40分鐘，不過他有18年的工藝底蘊，對樂器的構造熟悉，所以創作能量也算快。
橘高校收到小禮物的新聞曝光後，不少台灣民眾好奇，哪裡買得到鄧嘉銘的作品？他說，可以私訊他的臉書粉專「Wire Lover Art studio 情鋁 線藝術工作室」，而蝦皮、Pinkoi等網購平台也找得到。要逛實體商品的話，除了他的淡水工作室，在國家音樂廳、衛武營等表藝場所也有販售。