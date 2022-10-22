教育部辦「Fun學派對嘉年華」　共創全齡樂學習

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「2022 Fun學派對嘉年華」串聯永續發展、科普教育、閱讀教育、藝術教育、多元文化、本土語言6大學習主題，規劃多項特色活動、闖關任務，現場包含26個互動學習攤位、6場小學堂手作坊及12場舞台表演秀，整日活動精彩不間斷，齊力展現終身學習的多元風貌。
教育部潘文忠部長表示，這2年多來疫情持續影響國人生活，但台灣推展終身教育的腳步不曾停歇，「我們正持續以更前瞻、多面向的跨領域學習模式，進行數位結合與運用，讓終身學習不間斷地蓬勃發展。」今天特別感謝現場30多間基金會、非營利組織等教育夥伴，提供民眾多樣化的學習體驗內容，未來也期盼更多教育組織投入舉辦各類終身學習活動。
教育部指出，今年6大學習圈連結當前熱門教育議題，帶給民眾充實有趣的學習體驗活動。永續發展圈從SDGs出發，透過多種綠色生活創意互動體驗，邀民眾一起讓永續走進日常；科普教育圈引領大眾認識科學新知、元宇宙概念，探索生活中的科技應用；閱讀教育圈透過歡樂故事屋及遊戲參與，攜手民眾打破對閱讀的想像。
藝術教育圈藉由親子巧手體驗，創造繽紛造型書角、轉轉動畫寶盒，共同實踐生活藝術樂趣；多元文化圈集結東南亞、南美洲、原住民等特色文化，提供豐富異國交流活動，展現文化共融願景；本土語言圈回歸在地，與民眾使用母語練習日常對話，探索台灣閩客母語文化。
教育部表示，目前在教育部申請設立的教育基金會共有700餘家，基金總額超過850億元，每年為台灣社會注入的資源相當可觀，是國家及社會最珍貴的力量。為擴展各項教育議題，增加全民終身學習機會，教育部長期扮演橋樑的角色，鼓勵民間團體互相連結、資源分享，期盼全民皆能享受學習樂趣，將終身學習內化為生活習慣，共同創造全民樂學習的社會。更多終身學習活動請見「終身學習聯盟」 、「終身學習e起來」臉書專頁。