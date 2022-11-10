睡醒滿床都是血　靜脈曲張爆裂惹禍

45 歲余先生從事廚師工作，常常一站就是 4 、 5 個小時，下肢靜脈曲張已有二年多了，皮膚出現潰瘍導致傷口斷斷續續有出血情況，因自覺得不嚴重且工作忙碌所以沒積極治療，直至近日一早醒來發現滿床都是血，趕緊至長安醫院就醫。檢查發現是因為靜脈曲張嚴重，導致皮膚潰瘍，傷口久久不能癒合，而缺乏皮膚保護的病變靜脈受損是造成此次血流不止的原因。

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心臟血管科主任鄭詩璁醫師表示，靜脈曲張為常見的血管疾病。許多人是因工作性質或生活習慣而久坐久站，或因循環不良、先天性瓣膜功能不全，使得腿部血液不易回流到心臟，進而淤積在腿部靜脈中，形成長期靜脈高壓傷害瓣膜功能而發生靜脈曲張。臨床上，除了上述原因外，懷孕、肥胖、長期搬運重物等也都是致病因子，且較容易發生在女性身上。

醫師鄭詩璁指出，靜脈曲張初期可能難以察覺，有些病患會出現下肢沉重腿酸，而有些則是外觀出現泛紅網狀靜脈擴張的蜘蛛網狀血管，或是藍色或紅色的微血管擴張，但沒有任何明顯症狀。病患常在血管呈現蚯蚓狀，出現腫脹、痠麻、抽筋、水腫等症狀，才來就醫，此時靜脈功能已經受損不堪負荷，若持續放任，除了會引發潰瘍，根據國內研究，嚴重者甚至會造成肺栓塞、深層靜脈栓塞、蜂窩性組織炎等致命併發症。

目前靜脈曲張的治療方式包括生活習慣調整（如避免久站或久坐、睡眠時將腿墊高、減重）、壓迫療法（如穿著彈性襪）或藥物等非侵襲性治療。若病情較嚴重則採用外科手術或微創治療為主，並依病患情況搭配硬化劑療法或醫療彈性襪來達到最佳治療效果。

此次病患接受的微創血管雷射手術相較於傳統手術的好處是不需住院且安全性高，隔日即可恢復工作，全程在超音波及導管機導引下，除可精準處理病灶血管外，更可大幅減少疼痛且治療效果更佳。