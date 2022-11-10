嗆頭香遞件借嘸場地　林佳龍競辦轟侯黑箱作業、行政獨裁

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李晏榕說，上月25日競辦同仁一早7時許多就到板橋區公所排隊、第一個進去遞公文申請區運路11月24日至26日間路權，當日也留有蓋上區公所總收文章的簽收回執聯，未料11月3日區公所回文，因板橋第一運動場前廣場已有聯合晚會，考量人潮進出動線及疏散計畫「歉難同意申請」。
李晏榕認為，這個申請駁回非常有問題，顯現侯市府路權黑箱，板一前廣場是向市府體育處申請、區運路路權則是向板橋區公所，林佳龍競辦依規定及公所提醒在10月25日第一個送件申請區運路路權，質疑為什麼侯陣營可以「借板一送區運路」？
李晏榕說，2014年立法院長游錫堃選前之夜同樣因借場地遭打壓，甚至被警方舉牌說是非法集會，國民黨長期執政下的新北市府「路權黑箱、行政獨裁」，希望侯市府正面回答今日競辦記者會的提問。
政策中心執行長王義川說明，按照新北市規定，要使用區運路路權須在一個月前登記，因此林佳龍競辦在10月25日當天一早「搶頭香」遞件、也取得收文章，後面卻如石沉大海般，一直等到競辦在 11月7號提出疑問，隔天才收到「不能辦」的通知，公文上載明公所的發文日期是11月3日。
王義川質疑，林佳龍競辦發現，在10月25日到11月3日間，板橋區公所、海山分局有舉辦區運路會勘並且核准雙車道路權，但時序上明明就是林佳龍競辦第一個申請，質疑這段時間到底是誰申請，會勘的參與人員做了什麼決定，又為什麼核准。
王義川出示在區運路辦理活動的路線規劃圖，回擊區公所以「疏散動線」為由否決林佳龍競辦借用場地，他說，林佳龍陣營和侯陣營辦理活動間不僅有深丘福德宮隔開，就連疏散路線也完全不同，而且全部都是開放空間，有什麼困難。
王義川強調，不管動線如何，大家都可以好好商量，用這種壓霸的手法，只會讓大家心情很不好，選舉是很快的事情，今天也提出疏散方案，請侯市府好好說明。針對外界質疑侯市府已核准林佳龍團隊在板橋第二運動場使用一事，王義川則回應，侯陣營自己也申請「板一前廣場」，而不是「板一運動場內」，因為無論板一、板二運動場內都是封閉場域，考量疏散困難「侯市長自己也借場外、不借場內」。
何博文說，今年8月17日侯友宜才獲國民黨提名、10月10日競選團隊陸續進駐，今年5月能借板一前廣場到8月侯友宜獲提名間「侯友宜是否競選連任是謎」，他並質疑5月份是哪個幽靈團隊幫侯友宜申請，因為在不尊重候選人情況下就選前之夜場地擅作主張，顯然不合常理，但5月份就有人借用板一前廣場、區長也說不知是誰借用，僅說是重要大型群眾集會。
何博文指出，針對板一前廣場侯市府第一時間說是「個人申請、牽涉個資不能公布」、第二時間又說「侯陣營去申請」，是誰去申請、申請名目是什麼，是否有掛羊頭賣狗肉。何博文表示，區公所大可在競辦9月申借區運路路權時，就說明「5月申請板一前廣場還附送區運路路權」，不用讓競辦在 10月25日上午專人親自遞件，批評根本是「只許侯市府州官放火、不許百姓點燈」。
李坤城表示，侯市府不敢出借區運路最大的問題，是不希望當兩方在辦活動時被發現「勢均力敵、旗鼓相當」的競選感，他強調，侯市府如果怕輸給林佳龍，可以去動員，「如果真的覺得會贏 40 萬，何苦連區運路都不讓？」同時拿嘉義市的選前之夜舉例，雙方陣營都隔著噴水池舉辦活動，呼籲侯友宜不要像朱立倫打壓游錫堃，用行政權強壓，反而激起新北市民的反彈。