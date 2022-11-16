《全明星4》鮮肉隊長「骨頭被腫瘤吃掉」！親曝抗癌過程

▲《全明星4》林家佑分享，過去曾罹患骨癌，觀察期到今年12月。（圖／翻攝自林家佑IG）
▲《全明星4》林家佑分享，過去曾罹患骨癌，觀察期到今年12月。（圖／翻攝自林家佑IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-11-16 18:27:392022-11-16 18:28:12

28歲的男星林家佑，自從加入《全明星運動會》第4季成為藍隊隊長後，表現備受關注。雖然林家佑的身材非常精壯結實，給人可靠的感覺，但林家佑卻透露，其實他罹患過骨癌，甚至被腫瘤吃掉半根骨頭，所幸後來順利治療完成，也靠著運動讓身體越來越好。

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林家佑日前接受節目《名人說生活》與主持人夏和熙分享《全明星》比賽的心路歷程。他提到，其實過去曾有段對抗骨癌的過程，起初是打棒球時才發現手痠痛，後來變成了隨時都在痛，一定要吃藥才能壓住的那種痛，結果去看骨科發現骨頭破掉、裡面有長東西，他形容，「那個隨時痛是因為骨頭一直被腫瘤壓迫，就是一直骨裂的那種感覺，腫瘤大概吃掉了半根骨頭。」

▲《全明星4》林家佑分享，過去曾罹患骨癌，觀察期今年12月。（圖／CBOOK提供）
▲林家佑坦言，當藍隊隊長的他壓力很大。（圖／CBOOK提供）
目前高強度運動是否會造成身體負擔？林家佑表示，治療是完成了，觀察期到今年 12 月，也向大家報平安，「目前運動對我來說反而都是好的影響。身體越來越好、抵抗力越來越好。」定期半年、一年要回診照X光做檢查。

由於林家佑的表現亮眼，更被譽為怪物新人，不僅是游泳 50 公尺的紀錄保持人，更扛起隊長大任，但他坦言超有壓力，「一方面是來自前三季藍隊都拿下了冠軍，另一方面則是來自對手紅、黃兩隊的實力真的都很強。」

而在龍舟項目時，他認為「我以前國中就是龍舟隊，但是現在感覺很不一樣，尤其是團隊有女生的時候，她們扮演很重要的角色，雖然說不是要力量大，但一定要跟得上。整齊度還有插槳深度，都會有影響。」他也加碼爆料「錢姐在我們練龍舟時，有做一前面幾季她都沒做過的事情！就是她有跟著划龍舟！」有趣的是，大家還在摸索姿勢，一划槳就把錢薇娟弄得滿臉都是水、全身濕的窘境。

▲《全明星4》林家佑分享，過去曾罹患骨癌，觀察期今年12月。（圖／CBOOK提供）
▲林家佑對於藍隊拿下總冠軍，非常有信心。（圖／CBOOK提供）
最後林家佑也自我喊話，「至於當隊長就是大家可以垮掉、心態可以崩掉，但我一定要撐住的那種，就會覺得好！硬撐也要撐起來。不可能說敵人站出來，第一個怕，我不能做這樣的事情，反而要負責告訴大家不要怕這樣。」談到目前藍隊的戰績，是否有信心爭取到最後勝利？他直言：「有啊！」認為現在才比到賽季的一半，就算有些落後，要追回來其實是真的有機會的，誓言要帶領隊友們奪下第一，「還有藍隊一定會是總冠軍！」（編輯：詹鎰睿）

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