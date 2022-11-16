《全明星4》鮮肉隊長「骨頭被腫瘤吃掉」！親曝抗癌過程

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目前高強度運動是否會造成身體負擔？林家佑表示，治療是完成了，觀察期到今年 12 月，也向大家報平安，「目前運動對我來說反而都是好的影響。身體越來越好、抵抗力越來越好。」定期半年、一年要回診照X光做檢查。
由於林家佑的表現亮眼，更被譽為怪物新人，不僅是游泳 50 公尺的紀錄保持人，更扛起隊長大任，但他坦言超有壓力，「一方面是來自前三季藍隊都拿下了冠軍，另一方面則是來自對手紅、黃兩隊的實力真的都很強。」
而在龍舟項目時，他認為「我以前國中就是龍舟隊，但是現在感覺很不一樣，尤其是團隊有女生的時候，她們扮演很重要的角色，雖然說不是要力量大，但一定要跟得上。整齊度還有插槳深度，都會有影響。」他也加碼爆料「錢姐在我們練龍舟時，有做一前面幾季她都沒做過的事情！就是她有跟著划龍舟！」有趣的是，大家還在摸索姿勢，一划槳就把錢薇娟弄得滿臉都是水、全身濕的窘境。
最後林家佑也自我喊話，「至於當隊長就是大家可以垮掉、心態可以崩掉，但我一定要撐住的那種，就會覺得好！硬撐也要撐起來。不可能說敵人站出來，第一個怕，我不能做這樣的事情，反而要負責告訴大家不要怕這樣。」談到目前藍隊的戰績，是否有信心爭取到最後勝利？他直言：「有啊！」認為現在才比到賽季的一半，就算有些落後，要追回來其實是真的有機會的，誓言要帶領隊友們奪下第一，「還有藍隊一定會是總冠軍！」（編輯：詹鎰睿）