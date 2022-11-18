疫情後的「外交派對」！習近平連會11國領袖　峰會行程滿

▲中國國家主席習近平時隔將近3年，與多名國際領導人面對面會晤。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平時隔將近3年，與多名國際領導人面對面會晤。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-11-18 19:00:47

自新冠肺炎疫情爆發後，中國國家主席習近平在過去三年遲遲沒有跨出國門，宛如從外交主舞台上消失，但在先前出訪哈薩克等國之後，這一週他也終於出席多場國際會議，並且與多國領袖握手會談。顯示出，北京計畫透過外訪交流，來修補中國的與其他國家的外交關係。

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外交關係專家指出，中國在疫情下缺席面對面的國際交流代價沉重，使得其與美國及一些亞洲鄰國的關係因各種問題而有所惡化。加上其他國家領袖近年也幾乎沒有機會接觸到中國高層官員，也因此影響阻礙溝通的渠道。

不過就在本週，習近平先是前往在印尼峇里島出席G20峰會，後續又到泰國曼谷參加APEC峰會。在G20峰會之前，他也先與美國總統拜登進行會談，這也是拜登上任後，兩人首場面對面會議。隔日也與澳洲總理艾班尼斯會晤，這也是2016年以來，中澳兩國領導人首次直接對話。

習近平在峇里島參與G20的期間，與加拿大、法國、韓國、義大利等領袖進行雙邊會談，根據中國外交部的發佈，G20峰會期間，習近平在三天時間內，就與多達11個國家領袖會面。隨後他前往曼谷參加APEC峰會，又會見了日本、新加坡、菲律賓三國領導人。

不過引發大眾輿論的習近平與加拿大總理杜魯道交談並未被中國官方列入會晤範疇。根據加拿大媒體報導，杜魯道與習近平於15日進行了約10分鐘的簡短交談。

▲日本首相岸田文雄（左）17日晚間在泰國與中國國家主席習近平（右）面對面會談。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相岸田文雄（左）17日晚間在泰國與中國國家主席習近平（右）面對面會談。（圖／美聯社／達志影像）
有媒體指出，習近平會有這麼多會談都是因為疫情，就像解封後的第一個周末，大眾跑去「報復性消費」，或是去九巴之類的，如今對習近平來說就是「外交派對」。而澳洲國立大學政治學者宋文笛稱，「這是習近平在『二十大』上鞏固了國內權力後的亮相派對。 」

有分析認為，中國恢復領袖間的對話，即使不能立即產生具體成果，但會談本身也具有正面意義。韓國國際研究教授Leif-Eric Easley形容，習近平緊密的會談行程是要施展「魅力攻勢」（charm offensive），因中國已經將國門關閉將近3年，而習近平也在中共二十大取得第三任期。他表示，「這些會議很可能不足以在棘手的經濟和安全議題上取得進展，但或許能夠防止外交關係進一步惡化。」

▲「拜習會」昨天談及台灣議題。學者趙春山表示，中美雙方在台灣議題上只提原則性舊話，不過語氣更加堅定。至於中媒報導，拜登提及不支持「兩個中國」、「一中一台」，這是對習近平的「重大讓步」。（圖／美聯社／達志影像）
▲「拜習會」昨天談及台灣議題。學者趙春山表示，中美雙方在台灣議題上只提原則性舊話，不過語氣更加堅定。至於中媒報導，拜登提及不支持「兩個中國」、「一中一台」，這是對習近平的「重大讓步」。（圖／美聯社／達志影像）

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